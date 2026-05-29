29 мая, 23:45
На эту курочку невозможно смотреть голодным: подаем шедевр на сырной подушке
Вкусно приготовить курочку не так уж и сложно. Главное –правильно подобрать вкусовые акценты и соус.
Главное в приготовлении курочки – сохранить сочность, но одновременно насладиться золотистой корочкой. С этим рецептом от yanni.cooking вам точно все удастся.
Как вкусно приготовить курочку в соусе?
Ингредиенты:
– куриное филе;
– соль, перец, паприка;
– 1 чайная ложка крахмала;
соус:
– 30 граммов масла;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки меда;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– чили;
– лимонный сок.
Приготовление:
- Сначала хорошо обсушите мясо бумажным полотенцем, чтобы во время готовки образовалась красивая корочка.
- Добавьте любимые специи и совсем немного крахмала – это сделает поверхность хрустящей и позволит соусу идеально покрыть каждый кусочек.
- Обжарьте курицу на очень горячей сковороде, не трогая ее первые несколько минут, чтобы мясо успело карамелизироваться до темной аппетитной корочки.
- Для соуса соедините на сковороде сливочное масло, большое количество измельченного чеснока, мед, соевый соус и немного лимонного сока.
- Когда соус начнет активно пузыриться и блестеть, верните курицу обратно в сковороду и тщательно прогрейте, чтобы она полностью покрылась густой липкой глазурью.