На эту курочку невозможно смотреть голодным: подаем шедевр на сырной подушке

Вкусно приготовить курочку не так уж и сложно. Главное –правильно подобрать вкусовые акценты и соус.

Главное в приготовлении курочки – сохранить сочность, но одновременно насладиться золотистой корочкой. С этим рецептом от yanni.cooking вам точно все удастся. Как вкусно приготовить курочку в соусе? Ингредиенты:

– куриное филе;

– соль, перец, паприка;

– 1 чайная ложка крахмала;

соус:

– 30 граммов масла;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки меда;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– чили;

– лимонный сок. Этот рецепт вы сохраните: смотрите видео Приготовление: Сначала хорошо обсушите мясо бумажным полотенцем, чтобы во время готовки образовалась красивая корочка. Добавьте любимые специи и совсем немного крахмала – это сделает поверхность хрустящей и позволит соусу идеально покрыть каждый кусочек. Обжарьте курицу на очень горячей сковороде, не трогая ее первые несколько минут, чтобы мясо успело карамелизироваться до темной аппетитной корочки. Для соуса соедините на сковороде сливочное масло, большое количество измельченного чеснока, мед, соевый соус и немного лимонного сока. Когда соус начнет активно пузыриться и блестеть, верните курицу обратно в сковороду и тщательно прогрейте, чтобы она полностью покрылась густой липкой глазурью.