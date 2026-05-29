Головне у приготуванні курочки – зберегти соковитість, але водночас насолодитися золотистою скоринкою. З цим рецептом від yanni.cooking вам точно усе вдасться.
Як смачно приготувати курочку в соусі?
Інгредієнти:
– куряче філе;
– сіль, перець, паприка;
– 1 чайна ложка крохмалю;
соус:
– 30 грамів масла;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки меду;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– чилі;
– лимонний сік.
Приготування:
- Спочатку добре обсушіть м’ясо паперовим рушником, щоб під час готування утворилася красива скоринка.
- Додайте улюблені спеції та зовсім трохи крохмалю – це зробить поверхню хрусткою і дозволить соусу ідеально покрити кожен шматочок.
- Обсмажте курку на дуже гарячій пательні, не чіпаючи її перші кілька хвилин, щоб м'ясо встигло карамелізуватися до темної апетитної скоринки.
- Для соусу з'єднайте на пательні вершкове масло, велику кількість подрібненого часнику, мед, соєвий соус і трохи лимонного соку.
- Коли соус почне активно пузиритися і блищати, поверніть курку назад у пательню та ретельно прогрійте, щоб вона повністю покрилася густою липкою глазур'ю.