Бочкові помідори у звичайному відрі: секрет міцного розсолу з гірчицею без варіння та оцту

Квашення в пластиковому відрі – найпростіший спосіб отримати ті самі насичені "бочкові" томати без метушні зі стерилізацією банок і закочуванням кришок. Холодний розсіл зберігає структуру овочів щільною, а природне повільне бродіння робить м'якоть пружною, соковитою та приємно газованою.

Главное преимущество метода – двойная защита от белого налета и размягчения. Листья хрена действуют как естественный пресс и дезинфицирующее средство, а сухой горчичный порошок создает надежный антисептический барьер, который не дает плесени ни единого шанса и придает рассолу характерную пикантность.

Как заквасить помидоры в ведре?

Ингредиенты:

основа:

– 3,2 килограмма плотных спелых помидоров сорта "сливка";

– 2 больших листа хрена;

– 30 граммов сухого горчичного порошка; холодный рассол:

– 2,5 литра холодной родниковой воды;

– полстакана каменной соли (не йодированной);

– полстакана сахара.

Приготовление: