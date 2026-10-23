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23 октября, 22:06
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Бочкові помідори у звичайному відрі: секрет міцного розсолу з гірчицею без варіння та оцту

Лилия Имбировская-Сиваковская

Квашення в пластиковому відрі – найпростіший спосіб отримати ті самі насичені "бочкові" томати без метушні зі стерилізацією банок і закочуванням кришок. Холодний розсіл зберігає структуру овочів щільною, а природне повільне бродіння робить м'якоть пружною, соковитою та приємно газованою.

Главное преимущество метода – двойная защита от белого налета и размягчения. Листья хрена действуют как естественный пресс и дезинфицирующее средство, а сухой горчичный порошок создает надежный антисептический барьер, который не дает плесени ни единого шанса и придает рассолу характерную пикантность.

Как заквасить помидоры в ведре?

Ингредиенты: 
основа: 
– 3,2 килограмма плотных спелых помидоров сорта "сливка"; 
– 2 больших листа хрена; 
– 30 граммов сухого горчичного порошка; холодный рассол: 
– 2,5 литра холодной родниковой воды; 
– полстакана каменной соли (не йодированной); 
– полстакана сахара.

Приготовление:

  1. Выберите упругие, плотные сливовидные помидоры без повреждений и мягких пятен.
  2. Тщательно вымойте овощи под проточной водой, дайте стечь лишней влаге и плотно уложите их в чистое пищевое пластиковое ведро до самых краев.
  3. Для рассола в отмеренную холодную родниковую или фильтрованную воду всыпьте каменную соль большого помола и сахар.
  4. Перемешивайте лопаткой до полного растворения кристаллов (подогревать воду не нужно, она должна оставаться холодной).
  5. Залейте подготовленные плоды рассолом так, чтобы жидкость полностью покрыла верхний слой.
  6. Листья хрена тщательно промойте и разложите поверх помидоров, плотно укладывая по краям вдоль стенок ведра, создавая сплошной защитный слой.
  7. Сверху на листья равномерным слоем насыпьте сухой горчичный порошок.
  8. Накройте ведро крышкой и плотно закройте ее, вытесняя остатки воздуха при нажатии.
  9. Если несколько капель рассола выплеснется через край – просто протрите бортики салфеткой.
  10. Перенесите емкость в темное прохладное место – погреб, подвал или на балкон. Помидоры будут медленно доходить до готовности в течение месяца, после чего их можно подавать к столу.