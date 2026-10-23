Бочкові помідори у звичайному відрі: секрет міцного розсолу з гірчицею без варіння та оцту
Квашення в пластиковому відрі – найпростіший спосіб отримати ті самі насичені "бочкові" томати без метушні зі стерилізацією банок і закочуванням кришок. Холодний розсіл зберігає структуру овочів щільною, а природне повільне бродіння робить м'якоть пружною, соковитою та приємно газованою.
Главное преимущество метода – двойная защита от белого налета и размягчения. Листья хрена действуют как естественный пресс и дезинфицирующее средство, а сухой горчичный порошок создает надежный антисептический барьер, который не дает плесени ни единого шанса и придает рассолу характерную пикантность.
Как заквасить помидоры в ведре?
Ингредиенты:
основа:
– 3,2 килограмма плотных спелых помидоров сорта "сливка";
– 2 больших листа хрена;
– 30 граммов сухого горчичного порошка; холодный рассол:
– 2,5 литра холодной родниковой воды;
– полстакана каменной соли (не йодированной);
– полстакана сахара.
Приготовление:
- Выберите упругие, плотные сливовидные помидоры без повреждений и мягких пятен.
- Тщательно вымойте овощи под проточной водой, дайте стечь лишней влаге и плотно уложите их в чистое пищевое пластиковое ведро до самых краев.
- Для рассола в отмеренную холодную родниковую или фильтрованную воду всыпьте каменную соль большого помола и сахар.
- Перемешивайте лопаткой до полного растворения кристаллов (подогревать воду не нужно, она должна оставаться холодной).
- Залейте подготовленные плоды рассолом так, чтобы жидкость полностью покрыла верхний слой.
- Листья хрена тщательно промойте и разложите поверх помидоров, плотно укладывая по краям вдоль стенок ведра, создавая сплошной защитный слой.
- Сверху на листья равномерным слоем насыпьте сухой горчичный порошок.
- Накройте ведро крышкой и плотно закройте ее, вытесняя остатки воздуха при нажатии.
- Если несколько капель рассола выплеснется через край – просто протрите бортики салфеткой.
- Перенесите емкость в темное прохладное место – погреб, подвал или на балкон. Помидоры будут медленно доходить до готовности в течение месяца, после чего их можно подавать к столу.