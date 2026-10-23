Бочкові помідори у звичайному відрі: секрет міцного розсолу з гірчицею без варіння та оцту

Як заквасити помідори у відрі / "Смачненьке"
Квашення в пластиковому відрі – найпростіший спосіб отримати ті самі насичені "бочкові" томати без метушні зі стерилізацією банок і закочуванням кришок. Холодний розсіл зберігає структуру овочів щільною, а природне повільне бродіння робить м'якоть пружною, соковитою та приємно газованою.
Головна перевага методу – подвійний захист від білого нальоту та розм'якшення. Листя хрону працює природним пресом і знезаражувачем, а сухий гірчичний порошок створює надійний антисептичний бар'єр, який не дає цвілі жодного шансу й додає розсолу характерної пікантності.
Як заквасити помідори у відрі?
Інгредієнти:
основа:
– 3,2 кілограма тугих стиглих помідорів сорту "сливка";
– 2 великі листки хрону;
– 30 грамів сухого гірчичного порошку; холодний розсіл:
– 2,5 літра холодної джерельної води;
– пів склянки кам’яної солі (не йодованої);
– пів склянки цукру.
Приготування:
- Відберіть пружні, щільні сливовидні томати без пошкоджень і м'яких плям.
- Ретельно вимийте овочі під проточною водою, дайте стекти зайвій волозі та щільно вкладіть їх у чисте харчове пластикове відро до самих країв.
- Для розсолу у відміряну холодну джерельну або фільтровану воду всипте кам'яну сіль великого помелу та цукор.
- Розмішуйте лопаткою до повного розчинення кристалів (підігрівати воду не потрібно, вона має залишатися холодною).
- Залийте підготовлені плоди розсолом так, щоб рідина повністю покрила верхній шар.
- Листки хрону ретельно промийте та розкладіть поверх томатів, щільно заправляючи краї вздовж стінок відра, створюючи суцільний захисний щит.
- Поверх листя рівномірним шаром насипте сухий гірчичний порошок.
- Накрийте відро рідною кришкою і щільно закрийте її, витісняючи залишки повітря під час натискання.
- Якщо кілька крапель розсолу вихлюпнеться через край – просто протріть бортики серветкою.
- Перенесіть ємність у темне холодне місце – льох, підвал або на балкон. Помідори повільно доходитимуть до готовності протягом місяця, після чого їх можна подавати до столу.
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