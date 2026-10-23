Бочкові помідори у звичайному відрі: секрет міцного розсолу з гірчицею без варіння та оцту

Як заквасити помідори у відрі / "Смачненьке"

Квашення в пластиковому відрі – найпростіший спосіб отримати ті самі насичені "бочкові" томати без метушні зі стерилізацією банок і закочуванням кришок. Холодний розсіл зберігає структуру овочів щільною, а природне повільне бродіння робить м'якоть пружною, соковитою та приємно газованою.

Головна перевага методу – подвійний захист від білого нальоту та розм'якшення. Листя хрону працює природним пресом і знезаражувачем, а сухий гірчичний порошок створює надійний антисептичний бар'єр, який не дає цвілі жодного шансу й додає розсолу характерної пікантності. Реклама Adv Як заквасити помідори у відрі? Інгредієнти:

основа:

– 3,2 кілограма тугих стиглих помідорів сорту "сливка";

– 2 великі листки хрону;

– 30 грамів сухого гірчичного порошку; холодний розсіл:

– 2,5 літра холодної джерельної води;

– пів склянки кам’яної солі (не йодованої);

– пів склянки цукру. Приготування: Відберіть пружні, щільні сливовидні томати без пошкоджень і м'яких плям. Ретельно вимийте овочі під проточною водою, дайте стекти зайвій волозі та щільно вкладіть їх у чисте харчове пластикове відро до самих країв. Для розсолу у відміряну холодну джерельну або фільтровану воду всипте кам'яну сіль великого помелу та цукор. Розмішуйте лопаткою до повного розчинення кристалів (підігрівати воду не потрібно, вона має залишатися холодною). Залийте підготовлені плоди розсолом так, щоб рідина повністю покрила верхній шар. Листки хрону ретельно промийте та розкладіть поверх томатів, щільно заправляючи краї вздовж стінок відра, створюючи суцільний захисний щит. Поверх листя рівномірним шаром насипте сухий гірчичний порошок. Накрийте відро рідною кришкою і щільно закрийте її, витісняючи залишки повітря під час натискання. Якщо кілька крапель розсолу вихлюпнеться через край – просто протріть бортики серветкою. Перенесіть ємність у темне холодне місце – льох, підвал або на балкон. Помідори повільно доходитимуть до готовності протягом місяця, після чого їх можна подавати до столу.

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