Забудьте о том, чтобы стоять у плиты: как приготовить сочную баклажанную икру

Сезон баклажанов – прекрасное время для простых кулинарных экспериментов, когда минимум усилий дает максимум вкуса. "Ленивая" овощная икра в аэрогриле готовится всего за 25 минут без длительного тушения у плиты и лишнего масла.

Благодаря циркуляции горячего воздуха овощи равномерно запекаются, сохраняя сочность и естественную сладость. Для приготовления подойдет специальный противень для соте, силиконовая форма или стандартная чаша аэрогриля, застеленная пергаментом. Как приготовить "ленивые" баклажаны? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 молодых баклажана;

– 2 небольших помидора;

– 2 болгарских перца;

– 2–3 столовые ложки растительного масла;

– сушеный чеснок, сушеное орегано по вкусу;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: С помидоров обязательно снимите кожицу: сделайте крестообразный надрез, обдайте плоды кипятком и очистите (или просто тонко срежьте ножом). Нарежьте мякоть средними кубиками. Молодые баклажаны также нарежьте кубиками – снимать кожицу не обязательно, ведь с ней блюдо приобретает более выраженный запеченный вкус, однако для более нежной текстуры ее можно частично срезать. В глубокой миске смешайте баклажаны и помидоры. Добавьте растительное масло, соль, перец, сушеный чеснок и орегано. Тщательно перемешайте и выложите овощную смесь в форму или чашу аэрогриля. Установите таймер на 15 минут. Пока помидоры и баклажаны запекаются, нарежьте болгарский перец крупными кусочками. Через 15 минут аккуратно перемешайте овощи, выложите сверху нарезанный перец и верните блюдо в аэрогриль еще на 10 минут. Готовое блюдо можно подавать в качестве теплого гарнира, самостоятельного легкого ужина или в качестве холодной пасты на подсушенный хлеб или тосты.