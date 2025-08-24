Укр Рус
24 августа, 21:12
2

Сладость без лишних украшений: простой рецепт теплого шоколадного пирога – хоть каждый день готовь

Лилия Имбировская-Сиваковская

Шоколадный пирог – это десерт, которому всегда рады. Приготовить его можно в любой момент, ведь он не требует сложных манипуляций и особых ингредиентов

К счастью, насладиться любимым шоколадным десертом можно буквально в любое время, если иметь под рукой правильный рецепт. 24 Канал предлагает сохранить один из них с ТікТок _yanusha.

Как легко приготовить шоколадный пирог?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты
тесто: 
– 2 яйца;
– 100 миллилитров масла;
– 100 граммов сахара;
– 45 граммов какао-порошка;
– 140 миллилитров кипятка (но не сразу после закипания, дайте ему немного остыть);
– 125 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя;
сироп: 
– 250 граммов молока;
– 70 граммов сахара;
– 40 граммов какао-порошка;
– 20 граммов сливочного масла;
ганаш: 
– 130 граммов темного шоколада;
– 130 миллилитров сливок (30 – 35%).

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и маслом. Добавьте какао и перемешайте.
  2. Влейте кипяток, еще раз тщательно перемешайте.
  3. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
  4. Вылейте массу в форму размером 21 на 21 сантиметр. Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут.
  5. Пока тесто печется, приготовьте сироп: смешайте все ингредиенты и доведите до кипения.
  Дайте выпечке постоять 5 – 10 минут, прежде чем заливать. Затем залейте горячим сиропом.
  7. Горячий пирог залейте горячим сиропом.
  8. Через 20 минут нанесите теплый ганаш.
  9. Подавайте десерт еще теплым, он будет прекрасно сочетаться с пломбиром.

Приятного аппетита!

