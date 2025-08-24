Сладость без лишних украшений: простой рецепт теплого шоколадного пирога – хоть каждый день готовь
Шоколадный пирог – это десерт, которому всегда рады. Приготовить его можно в любой момент, ведь он не требует сложных манипуляций и особых ингредиентов
К счастью, насладиться любимым шоколадным десертом можно буквально в любое время, если иметь под рукой правильный рецепт. 24 Канал предлагает сохранить один из них с ТікТок _yanusha.
К теме К пирожкам и пицце: универсальное кефирное тесто, которое всегда получается идеальным
Как легко приготовить шоколадный пирог?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 2 яйца;
– 100 миллилитров масла;
– 100 граммов сахара;
– 45 граммов какао-порошка;
– 140 миллилитров кипятка (но не сразу после закипания, дайте ему немного остыть);
– 125 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя;
сироп:
– 250 граммов молока;
– 70 граммов сахара;
– 40 граммов какао-порошка;
– 20 граммов сливочного масла;
ганаш:
– 130 граммов темного шоколада;
– 130 миллилитров сливок (30 – 35%).
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и маслом. Добавьте какао и перемешайте.
- Влейте кипяток, еще раз тщательно перемешайте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
- Вылейте массу в форму размером 21 на 21 сантиметр. Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут.
- Пока тесто печется, приготовьте сироп: смешайте все ингредиенты и доведите до кипения.
- Дайте выпечке постоять 5 – 10 минут, прежде чем заливать. Затем залейте горячим сиропом.
- Горячий пирог залейте горячим сиропом.
- Через 20 минут нанесите теплый ганаш.
- Подавайте десерт еще теплым, он будет прекрасно сочетаться с пломбиром.
Приятного аппетита!
Яблочный пирог может быть не только вкусным, а еще и полезным. По крайней мере, с рецептом, которым поделилась Ольга Цибульская он получается именно таким.