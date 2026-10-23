Больше никакой лепки часами: "ленивые" пельмени-улитки на сковороде за 25 минут
Когда хочется насладиться вкусом горячих домашних пельменей, но совсем не хочется часами стоять на кухне и лепить каждое изделие по отдельности, на помощь приходит "ленивый" способ.
Тесто раскатывают в один большой пласт, смазывают сочным фаршем и сворачивают в рулет, который нарезают на порционные "улитки". Приготовление на сковороде под крышкой вместе с луком и морковью дает двойной эффект: низ рулетиков слегка подрумянивается, мясо впитывает овощной аромат, а само блюдо получается гораздо нежнее и сочнее, чем отварные в воде пельмени.
Как приготовить пельмени-улитки?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 360 граммов муки;
– 150 миллилитров воды;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол чайной ложки соли;
начинка:
– 500 граммов фарша;
– 2 луковицы;
– соль, перец, сушеный чеснок по вкусу;
– 2 столовые ложки холодной воды;
овощная подушка:
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– растительное масло для обжаривания;
– 300–400 миллилитров кипятка;
– свежая зелень и сметана для подачи.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте воду, яйцо, масло и соль.
- Постепенно подсыпая просеянную муку, замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
- Заверните его в пленку или накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 20 минут.
- Для начинки мелко натрите лук, добавьте его в фарш вместе с солью, сушеным чесноком и черным перцем.
- Тщательно перемешайте массу; если фарш оказался слишком плотным, добавьте немного холодной воды для сочности.
- Отдохнувшее тесто раскатайте на посыпанном мукой столе в широкий прямоугольный пласт толщиной примерно 2 – 3 миллиметра.
- Равномерно распределите фарш по всей поверхности, оставив один край свободным на несколько сантиметров.
- Смочите чистый край водой для прочного склеивания и плотно сверните рулет.
- Острым ножом разрежьте его на небольшие кусочки шириной 2 – 3 сантиметра.
- В глубокой сковороде разогрейте масло, высыпьте нарезанный кубиками лук и тертую морковь.
- Обжарьте овощи до мягкости и легкой прозрачности, слегка посолите.
- На овощную подушку вертикально или срезом вниз выложите заготовки-улитки.
- Влейте кипяток так, чтобы горячая жидкость доходила примерно до середины высоты рулетов.
- Накройте сковороду плотной крышкой, уменьшите огонь до минимума и тушите блюдо примерно 25 минут до полного испарения части бульона и готовности мяса.
- Перед подачей посыпьте горячие "ленивые" пельмени измельченной зеленью и подавайте на стол со свежей охлажденной сметаной.