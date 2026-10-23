Больше никакой лепки часами: "ленивые" пельмени-улитки на сковороде за 25 минут

Когда хочется насладиться вкусом горячих домашних пельменей, но совсем не хочется часами стоять на кухне и лепить каждое изделие по отдельности, на помощь приходит "ленивый" способ.

Тесто раскатывают в один большой пласт, смазывают сочным фаршем и сворачивают в рулет, который нарезают на порционные "улитки". Приготовление на сковороде под крышкой вместе с луком и морковью дает двойной эффект: низ рулетиков слегка подрумянивается, мясо впитывает овощной аромат, а само блюдо получается гораздо нежнее и сочнее, чем отварные в воде пельмени.

Как приготовить пельмени-улитки?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 360 граммов муки;

– 150 миллилитров воды;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– пол чайной ложки соли;

начинка:

– 500 граммов фарша;

– 2 луковицы;

– соль, перец, сушеный чеснок по вкусу;

– 2 столовые ложки холодной воды;

овощная подушка:

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– растительное масло для обжаривания;

– 300–400 миллилитров кипятка;

– свежая зелень и сметана для подачи.

Приготовление: