30 штук за 10 минут: как сделать самые легкие ленивые пирожки

Когда день выдался тяжелым, то порадовать родных чем-то вкусненьким еще тот вызов. В таких случаях нужно обращаться к рецептам, которые дарят наилучший результат за минимум времени.

Даже если в вашем распоряжении самые простые ингредиенты и минимум времени, вы вполне можете подарить родным невероятно вкусную трапезу. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".

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Рецепт ленивых пирожков

Время : 10 минут + жарка

: 10 минут + жарка Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– по пол чайной ложки соли и соды;

– 250 граммов муки;

– 250 граммов творога кисломолочного сыра;

– 40 граммов шпината;

– 30 граммов зеленого лука;

– масло для жарки.

Приготовление:

В большой миске соединяем кефир, сметану, яйцо, добавляем соль и соду. Постепенно подсыпаем муку, тщательно перемешиваем до образования однородной массы без комочков. К готовому тесту добавляем творог, измельченный шпинат и нарезанный зеленый лук. Все еще раз хорошо перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов. На сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем тесто, формируя аккуратные пирожки. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Приятного аппетита!

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