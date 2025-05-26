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26 мая, 22:31
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30 штук за 10 минут: как сделать самые легкие ленивые пирожки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт ленивых пирожков требует 10 минут на подготовку плюс время на жарку и включает простые ингредиенты, такие как кефир, яйцо, мука, творог, шпинат, зеленый лук и масло.
  • Этот рецепт позволяет быстро приготовить вкусную трапезу для родных, даже в случае ограниченного времени.

Когда день выдался тяжелым, то порадовать родных чем-то вкусненьким еще тот вызов. В таких случаях нужно обращаться к рецептам, которые дарят наилучший результат за минимум времени.

Даже если в вашем распоряжении самые простые ингредиенты и минимум времени, вы вполне можете подарить родным невероятно вкусную трапезу. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".

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Рецепт ленивых пирожков

  • Время: 10 минут + жарка
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– по пол чайной ложки соли и соды;
– 250 граммов муки;
– 250 граммов творога кисломолочного сыра;
– 40 граммов шпината;
– 30 граммов зеленого лука;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. В большой миске соединяем кефир, сметану, яйцо, добавляем соль и соду. Постепенно подсыпаем муку, тщательно перемешиваем до образования однородной массы без комочков.

  2. К готовому тесту добавляем творог, измельченный шпинат и нарезанный зеленый лук. Все еще раз хорошо перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов.

  3. На сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем тесто, формируя аккуратные пирожки. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

  4. Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Приятного аппетита!

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