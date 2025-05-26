30 штук за 10 минут: как сделать самые легкие ленивые пирожки
- Рецепт ленивых пирожков требует 10 минут на подготовку плюс время на жарку и включает простые ингредиенты, такие как кефир, яйцо, мука, творог, шпинат, зеленый лук и масло.
- Этот рецепт позволяет быстро приготовить вкусную трапезу для родных, даже в случае ограниченного времени.
Когда день выдался тяжелым, то порадовать родных чем-то вкусненьким еще тот вызов. В таких случаях нужно обращаться к рецептам, которые дарят наилучший результат за минимум времени.
Даже если в вашем распоряжении самые простые ингредиенты и минимум времени, вы вполне можете подарить родным невероятно вкусную трапезу. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт ленивых пирожков
- Время: 10 минут + жарка
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– по пол чайной ложки соли и соды;
– 250 граммов муки;
– 250 граммов творога кисломолочного сыра;
– 40 граммов шпината;
– 30 граммов зеленого лука;
– масло для жарки.
Приготовление:
В большой миске соединяем кефир, сметану, яйцо, добавляем соль и соду. Постепенно подсыпаем муку, тщательно перемешиваем до образования однородной массы без комочков.
К готовому тесту добавляем творог, измельченный шпинат и нарезанный зеленый лук. Все еще раз хорошо перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов.
На сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем тесто, формируя аккуратные пирожки. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Приятного аппетита!
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