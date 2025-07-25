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25 июля, 08:08
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Идеальное решение для вкусного утра: быстрые ленивые вареники: быстрые ленивые вареники

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Ленивые вареники являются популярным блюдом среди украинских хозяек.
  • Это отличный способ подать вкусный завтрак без лишних усилий.

Ленивые вареники издавна являются одним из фаворитов украинских хозяек. Это прекрасная возможность напомнить себе традицию и получить вкусный завтрак.

Главное преимущество этого рецепта – вы можете сделать заготовки и держать их в холодильнике до двух суток. Это прекрасная возможность сэкономить время и уделить внимание другим делам. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.

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Как приготовить ленивые вареники?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка манки;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 1 столовая ложка матчи.

Приготовление:

  1. Смешиваем творог с яйцом, далее вмешиваем все остальные ингредиенты.
  2. Формируем шарики удобного размера.
  3. Варим в кипятке 5 минут, пока не поднимутся на поверхность.
  4. Подаем со сметаной, вареньем или ягодным соусом.

Приятного аппетита!

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