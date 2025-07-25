Идеальное решение для вкусного утра: быстрые ленивые вареники: быстрые ленивые вареники
- Ленивые вареники являются популярным блюдом среди украинских хозяек.
- Это отличный способ подать вкусный завтрак без лишних усилий.
Ленивые вареники издавна являются одним из фаворитов украинских хозяек. Это прекрасная возможность напомнить себе традицию и получить вкусный завтрак.
Главное преимущество этого рецепта – вы можете сделать заготовки и держать их в холодильнике до двух суток. Это прекрасная возможность сэкономить время и уделить внимание другим делам. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.
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Как приготовить ленивые вареники?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка манки;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 1 столовая ложка матчи.
Приготовление:
- Смешиваем творог с яйцом, далее вмешиваем все остальные ингредиенты.
- Формируем шарики удобного размера.
- Варим в кипятке 5 минут, пока не поднимутся на поверхность.
- Подаем со сметаной, вареньем или ягодным соусом.
Приятного аппетита!
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