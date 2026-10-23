23 октября, 12:35
Литовский яблочный "сыр" без капли молока: старинный десерт с медом и орехами
Литовский яблочный "сыр" (obuolių sūris) – это старинный десерт, в котором нет ни одного молочного компонента. Свое название это лакомство получило за традиционную форму сырной головки и плотную текстуру, благодаря которой пласт легко нарезается ножом на упругие ломтики.
При варке кисло-сладких яблок с медом, корицей и подсушенными орехами фрукты превращаются в концентрированный мармелад, который после прессования и созревания становится прекрасной натуральной альтернативой конфетам. Отличный способ получить заряд вкуса и витаминов, рассказывает Shuba.
Как приготовить литовский яблочный "сыр"?
- Время: 1 час
- Порций: 7
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма кисло-сладких яблок;
– 250 граммов сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– 50 граммов грецких орехов;
– 1 чайная ложка молотой корицы.
Приготовление:
- Яблоки тщательно вымойте, удалите семенные гнезда и нарежьте мякоть вместе с кожурой тонкими ломтиками.
- Переложите кусочки в сотейник или кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте под крышкой на ночь, чтобы выделился сок.
- Поставьте емкость на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой примерно 20 – 30 минут до полной мягкости долек.
- Снимите с плиты и измельчите погружным блендером до абсолютно гладкой консистенции.
- Верните пюре на слабый огонь и уваривайте примерно 1,5 – 2 часа, постоянно помешивая деревянной или силиконовой лопаткой.
- Масса должна потемнеть, сильно загустеть и легко отставать от дна и стенок посуды.
- Грецкие орехи крупно порубите ножом и слегка подсушите на сухой сковороде.
- Добавьте в горячее густое пюре мед, корицу и орехи, тщательно перемешайте и снимите с плиты.
- Форму или дуршлаг выстелите влажной марлей, сложенной в несколько слоев.
- Переложите горячую яблочную массу, тщательно утрамбуйте ложкой, прикройте сверху краями ткани, поставьте плоскую тарелку с грузом и оставьте прессоваться при комнатной температуре на сутки.
- Снимите марлю, переложите сформировавшийся брусок на пергаментную бумагу и отправьте в сухое прохладное место как минимум на 2 недели для подсыхания и окончательного созревания, периодически переворачивая.
- Готовый десерт нарежьте тонкими ломтиками и подавайте к чаю или кофе.