Украинская кухня богата на вкусы и колорит. Это подтверждает и звездный Павел Зибров – для него это еще и воспоминания и традиции.

Предпочтения звезд – это всегда интересно. И оказывается, во многих случаях наши с ними вкусы вполне совпадают. По крайней мере, Павел Зибров с детства любит традиционные блюда, о и рассказал 24 Каналу.

Какое любимое блюдо детства у Павла Зиброва?

Любимое блюдо детства Павла Зиброва прекрасно знает каждый украинец.

Вареники – с чем угодно! Меня к ним приучила мама и бабушка. А еще – пироги. В нашей семье, как и во многих украинских семьях, в пятницу всегда пекли свой хлеб в печи. Белый, ржаной – на весь дом стоял невероятный запах,

– рассказал певец.

А еще он прекрасно помнит запах любимой домашней выпечки.

Вместе с ним – пирожки с яблоками, повидлом, сыром. Это был настоящий праздник. Для меня этот аромат – самое вкусное воспоминание детства,

– добавил звездный исполнитель.

Что ж, предлагаем насладиться замечательным вкусом вареников, и не простых, а с мясом!

Рецепт вкусных вареников с куриным мясом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– стакан воды;

– 1 яйцо;

– 4 стакана муки;

– 400 граммов куриного фарша;

– 1 луковица;

– 3 столовая ложка растительного масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли. Выбейте в муку яйцо, влейте масло и воду – замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 20 – 30 минут. Подсыпьте готовое тесто муку и положите на доску или столешницу. Разделите тесто на вареник на несколько частей, каждую из них поочередно раскатывайте скалкой и выдавливайте стаканом круглые варенички. Нарежьте лук кубиками, обжарьте вместе с куриным фаршем на сковородке до готовности. Заправьте начинку специями и перемешайте. Выложите чайную ложку начинки в центр варенички и защепите края формируя вареник. Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 3 – 4 минут. Смажьте сливочным маслом или жареным луком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

