10 сентября, 22:25
3

Они покорили звезду: какие украинские блюда Павел Зибров помнит с детства

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Павел Зибров с детства любит вареники и пироги, к которым его приучили мама и бабушка.
  • Певец вспоминает аромат домашней выпечки, как пирожки с яблоками, повидлом и творогом, как самое вкусное воспоминание детства.

Украинская кухня богата на вкусы и колорит. Это подтверждает и звездный Павел Зибров – для него это еще и воспоминания и традиции.

Предпочтения звезд – это всегда интересно. И оказывается, во многих случаях наши с ними вкусы вполне совпадают. По крайней мере, Павел Зибров с детства любит традиционные блюда, о и рассказал 24 Каналу. 

Какое любимое блюдо детства у Павла Зиброва?

Любимое блюдо детства Павла Зиброва прекрасно знает каждый украинец.

Вареники – с чем угодно! Меня к ним приучила мама и бабушка. А еще – пироги. В нашей семье, как и во многих украинских семьях, в пятницу всегда пекли свой хлеб в печи. Белый, ржаной – на весь дом стоял невероятный запах, 
– рассказал певец.

А еще он прекрасно помнит запах любимой домашней выпечки.

Вместе с ним – пирожки с яблоками, повидлом, сыром. Это был настоящий праздник. Для меня этот аромат – самое вкусное воспоминание детства, 
– добавил звездный исполнитель.

Что ж, предлагаем насладиться замечательным вкусом вареников, и не простых, а с мясом!

Рецепт вкусных вареников с куриным мясом

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– стакан воды;
– 1 яйцо;
– 4 стакана муки;
– 400 граммов куриного фарша;
– 1 луковица;
– 3 столовая ложка растительного масла;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли.
  2. Выбейте в муку яйцо, влейте масло и воду – замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 20 – 30 минут.
  3. Подсыпьте готовое тесто муку и положите на доску или столешницу.
  4. Разделите тесто на вареник на несколько частей, каждую из них поочередно раскатывайте скалкой и выдавливайте стаканом круглые варенички.
  5. Нарежьте лук кубиками, обжарьте вместе с куриным фаршем на сковородке до готовности. Заправьте начинку специями и перемешайте.
  6. Выложите чайную ложку начинки в центр варенички и защепите края формируя вареник.
  7. Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 3 – 4 минут. Смажьте сливочным маслом или жареным луком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Что еще аутентичного приготовить?

  • Всем точно стоит попробовать шупеня.
  • Это очень сытное гуцульское блюдо, для которого нужны самые простые ингредиенты.
  • Благодаря картофелю и фасоли оно получается очень сытным.