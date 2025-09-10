Они покорили звезду: какие украинские блюда Павел Зибров помнит с детства
- Павел Зибров с детства любит вареники и пироги, к которым его приучили мама и бабушка.
- Певец вспоминает аромат домашней выпечки, как пирожки с яблоками, повидлом и творогом, как самое вкусное воспоминание детства.
Украинская кухня богата на вкусы и колорит. Это подтверждает и звездный Павел Зибров – для него это еще и воспоминания и традиции.
Предпочтения звезд – это всегда интересно. И оказывается, во многих случаях наши с ними вкусы вполне совпадают. По крайней мере, Павел Зибров с детства любит традиционные блюда, о и рассказал 24 Каналу.
Какое любимое блюдо детства у Павла Зиброва?
Любимое блюдо детства Павла Зиброва прекрасно знает каждый украинец.
Вареники – с чем угодно! Меня к ним приучила мама и бабушка. А еще – пироги. В нашей семье, как и во многих украинских семьях, в пятницу всегда пекли свой хлеб в печи. Белый, ржаной – на весь дом стоял невероятный запах,
– рассказал певец.
А еще он прекрасно помнит запах любимой домашней выпечки.
Вместе с ним – пирожки с яблоками, повидлом, сыром. Это был настоящий праздник. Для меня этот аромат – самое вкусное воспоминание детства,
– добавил звездный исполнитель.
Что ж, предлагаем насладиться замечательным вкусом вареников, и не простых, а с мясом!
Рецепт вкусных вареников с куриным мясом
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– стакан воды;
– 1 яйцо;
– 4 стакана муки;
– 400 граммов куриного фарша;
– 1 луковица;
– 3 столовая ложка растительного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли.
- Выбейте в муку яйцо, влейте масло и воду – замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 20 – 30 минут.
- Подсыпьте готовое тесто муку и положите на доску или столешницу.
- Разделите тесто на вареник на несколько частей, каждую из них поочередно раскатывайте скалкой и выдавливайте стаканом круглые варенички.
- Нарежьте лук кубиками, обжарьте вместе с куриным фаршем на сковородке до готовности. Заправьте начинку специями и перемешайте.
- Выложите чайную ложку начинки в центр варенички и защепите края формируя вареник.
- Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 3 – 4 минут. Смажьте сливочным маслом или жареным луком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Что еще аутентичного приготовить?
- Всем точно стоит попробовать шупеня.
- Это очень сытное гуцульское блюдо, для которого нужны самые простые ингредиенты.
- Благодаря картофелю и фасоли оно получается очень сытным.