Шупеня пришла к нам из литовской кухни, но настоящую славу получила благодаря гуцульским хозяйкам. Это блюдо напоминает рагу, а в качестве основных ингредиентов – фасоль и картофель, благодаря чему оно не только очень вкусное, но и невероятно сытное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Кулинарные проделки".

Как приготовить шупеню?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр бульона;

– 100 граммов копченого сала;

– 3 свиных хвоста;

– 100 граммов яичной крупы;

– 300 граммов фасоли;

– 700 граммов картофеля;

– 20 граммов сушеных грибов;

– 1 лук;

– 1 головка чеснока;

– 5 граммов соли;

– 3 горошины перца;

– 2 лавровых листа.

Приготовление:

Сначала нарезаем сало небольшими кубиками и обжариваем его на слабом огне, пока не образуются шкварки. Свиные хвосты, фасоль и грибы заранее замачиваем на ночь. Затем хвосты промываем, обсушиваем и режем на средние куски. Обжариваем их до румяной корочки, а шкварки откладываем в отдельную посуду. Лук чистим, нарезаем кольцами и добавляем к хвостам, жарим до золотистого цвета. Картофель моем, чистим и режем пополам или на четыре части. В керамический горшок или жаростойкую форму выкладываем слои: сначала хвосты с луком, затем картофель. Сверху раскладываем отцеженные грибы, дальше фасоль, а на нее – шкварки и промытую ячневую крупу. Чеснок чистим, раздавливаем и добавляем к блюду вместе с солью, перцем и лавровым листом. Заливаем все бульоном, накрываем крышкой и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 3 часа. В конце достаем из готовой шупени свиные хвосты, выкладываем их на противень с пергаментом и запекаем еще 15 минут. Подавать блюдо следует так: хвосты выкладываем на тарелку, а рядом наливаем густую шупеню.

Приятного аппетита!

