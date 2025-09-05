Шупеня прийшла до нас з литовської кухні, але справжню славу здобула завдяки гуцульським господиням. Ця страва нагадує рагу, а в якості основних інгредієнтів – квасоля та картопля, завдяки чому вона не лише дуже смачна, а й неймовірно ситна, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Кулінарні витівки".
Як приготувати шупеню?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр бульйону;
– 100 грамів копченого сала;
– 3 свинячі хвости;
– 100 грамів яєчної крупи;
– 300 грамів квасолі;
– 700 грамів картоплі;
– 20 грамів сушених грибів;
– 1 цибуля;
– 1 головка часнику;
– 5 грамів солі;
– 3 горошини перцю;
– 2 лаврових листки.
Приготування:
- Спочатку нарізаємо сало невеликими кубиками та обсмажуємо його на слабкому вогні, доки не утворяться шкварки.
- Свинячі хвости, квасолю та гриби заздалегідь замочуємо на ніч. Потім хвости промиваємо, обсушуємо й ріжемо на середні шматки. Обсмажуємо їх до рум’яної скоринки, а шкварки відкладаємо в окремий посуд.
- Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями й додаємо до хвостів, смажимо до золотистого кольору.
- Картоплю миємо, чистимо й ріжемо навпіл або на чотири частини.
- У керамічний горщик або жаростійку форму викладаємо шари: спочатку хвости з цибулею, потім картоплю. Зверху розкладаємо відціджені гриби, далі квасолю, а на неї – шкварки та промиту ячну крупу.
- Часник чистимо, розчавлюємо й додаємо до страви разом із сіллю, перцем і лавровим листом.
- Заливаємо все бульйоном, накриваємо кришкою та ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 3 години.
- Наприкінці дістаємо з готової шупені свинячі хвости, викладаємо їх на деко з пергаментом і запікаємо ще 15 хвилин.
- Подавати страву слід так: хвости викладаємо на тарілку, а поруч наливаємо густу шупеню.
Смачного!
