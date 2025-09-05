Шупеня прийшла до нас з литовської кухні, але справжню славу здобула завдяки гуцульським господиням. Ця страва нагадує рагу, а в якості основних інгредієнтів – квасоля та картопля, завдяки чому вона не лише дуже смачна, а й неймовірно ситна, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Кулінарні витівки".

Як приготувати шупеню?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр бульйону;

– 100 грамів копченого сала;

– 3 свинячі хвости;

– 100 грамів яєчної крупи;

– 300 грамів квасолі;

– 700 грамів картоплі;

– 20 грамів сушених грибів;

– 1 цибуля;

– 1 головка часнику;

– 5 грамів солі;

– 3 горошини перцю;

– 2 лаврових листки.

Приготування:

Спочатку нарізаємо сало невеликими кубиками та обсмажуємо його на слабкому вогні, доки не утворяться шкварки. Свинячі хвости, квасолю та гриби заздалегідь замочуємо на ніч. Потім хвости промиваємо, обсушуємо й ріжемо на середні шматки. Обсмажуємо їх до рум’яної скоринки, а шкварки відкладаємо в окремий посуд. Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями й додаємо до хвостів, смажимо до золотистого кольору. Картоплю миємо, чистимо й ріжемо навпіл або на чотири частини. У керамічний горщик або жаростійку форму викладаємо шари: спочатку хвости з цибулею, потім картоплю. Зверху розкладаємо відціджені гриби, далі квасолю, а на неї – шкварки та промиту ячну крупу. Часник чистимо, розчавлюємо й додаємо до страви разом із сіллю, перцем і лавровим листом. Заливаємо все бульйоном, накриваємо кришкою та ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 3 години. Наприкінці дістаємо з готової шупені свинячі хвости, викладаємо їх на деко з пергаментом і запікаємо ще 15 хвилин. Подавати страву слід так: хвости викладаємо на тарілку, а поруч наливаємо густу шупеню.

Смачного!

