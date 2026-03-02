Квасоля в соусі – це та страва, яка не втрачає актуальності вже століттями. Недарма вона здобула свою популярність, адже може запропонувати смачну та ситну альтернативу мʼясу, розповідає Smakosze.

Як приготувати квасолю в соусі?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 склянки квасолі;

– 3 – 4 столові ложки олії;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– пучок зелені;

– 2 столові ложки аджики;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 150 мілілітрів відвару з квасолі;

– сіль та перець до смаку;

– хмелі-сунелі, сушений базилік, коріандр до смаку.

Приготування:

Замочіть боби на ніч, після чого відваріть їх до повної м’якості. Обов’язково залиште приблизно 150 мілілітрів квасолевого відвару – ця насичена рідина стане ідеальною основою для майбутнього соусу. Поки квасоля доходить до кондиції, дрібно наріжте цибулю та пасеруйте її на олії до появи апетитної золотистої барви. Додайте до цибулі томатну пасту, пікантну аджику та пряні спеції – короткочасне прогрівання допоможе ефірним оліям приправ повністю розкрити свій букет. У пательню всипте подрібнену зелень, додайте сіль із перцем та влийте збережений відвар, ретельно все перемішуючи. З’єднайте отриманий соус із вареною квасолею та тушкуйте страву на невеликому вогні близько 5 хвилин, щоб боби добре просочилися прянощами. На фінальному етапі додайте вичавлений часник і потримайте страву на вогні ще трохи, поки соус не набуде бажаної густоти.

Як швидше зварити квасолю?

Щоб значно пришвидшити варіння квасолі, скористайтеся методом температурного шоку: кожні 7 – 10 хвилин підливайте в каструлю по столовій ложці крижаної води, радить Kuchnia.

Різкий перепад температур змушує волокна бобів швидше розм’якшуватися, що скорочує час приготування майже вдвічі. Також важливо пам’ятати, що солять квасолю лише наприкінці, адже сіль зміцнює оболонку і заважає їй розварюватися.

