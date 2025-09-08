И певица SOWA – не исключение. Она рассказала о своих самых заветных детских воспоминаниях, поделившись любимыми блюдами из того радостного и беззаботного периода своей жизни, рассказывает 24 Канал.

Какие любимые блюда из детства SOWA?

Арбуз

Если говорить именно об ассоциации детства – это арбуз. Каждое лето певица проводила на Херсонщине, рядом с теплым и песчаным побережьем Азовского моря. Ее родители выращивали арбузы, зерновые и другие продукты на полях Херсонщины.

Когда вспоминаю эти моменты, становится очень тепло на душе, ведь арбузы были не просто десертом, а частью труда моих родителей,

– рассказывает SOWA.

Поэтому каждое лето девушке везло пробовать этот сочный и сладкий красный арбуз с семейных полей.

Сырники и борщ

Настоящее фирменное блюдо мамы SOWA – сырники. Каждый, кто их попробует, запомнит вкус навсегда. По ее мнению, они могут соперничать с творениями даже известных шеф-поваров. Любит девушка и борщ.



SOWA вспоминает мамины сырники из детства / Фото Unsplash

Заметим, каждая хозяйка имеет свой уникальный вариант сырников. Для тех, кто не очень хорошо ладит с кухней, существуют идеальные рецепты, которые точно получатся.

Гречка с отбивной

Также есть блюдо, которое ассоциируется у нее с музыкой. Это блюдо даже стало "знаменитостью" за свой вкус среди других детей и родителей, кто участвовал в конкурсах.

При чем здесь музыка? В детстве я практически жила на вокальных конкурсах, участвуя иногда и в трех вокальных соревнованиях, параллельно готовясь к различным кастингам. И фирменное блюдо того времени, которое было со мной практически каждый день, и никогда не подводило давая силы – гречка с маминой отбивной,

– говорит она.

Поэтому именно это блюдо имеет сильное прикрепление к воспоминаниям из детства. SOWA замечает, что примерно на 60% ее рацион состоял из этих двух продуктов во время конкурсной жизни.

Что из детства запомнил певец DREVO?

Ранее со Смачно 24 любимыми блюдами из детства поделился певец DREVO. Он любил овсянку с яблоками, орехами и бананами, которую ему готовили родители перед школой.

Сейчас он не очень любит это блюдо, потому что, вероятно, переел его в детстве. В то же время предпочитает легкую пищу.