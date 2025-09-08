І співачка SOWA – не виняток. Вона розповіла про свої найзаповітніші дитячі спогади, поділившись улюбленими стравами з того радісного та безтурботного періоду свого життя, розповідає 24 Канал.

Які улюблені страви з дитинства SOWA?

Кавун

Якщо говорити саме про асоціацію дитинства – це кавун. Кожне літо співачка проводила на Херсонщині, поряд теплого та піщаного узбережжя Азовського моря. Її батьки вирощували кавуни, зернові та інші продукти на полях Херсонщини.

Коли згадую ці моменти, стає дуже тепло на душі, адже кавуни були не просто десертом, а частиною праці моїх батьків,

– розповідає SOWA.

Тож кожного літа дівчині щастило куштувати цей соковитий та солодкий червоний кавун з сімейних полів.

Сирники й борщ

Справжня фірмова страва мами SOWA – сирники. Кожен, хто їх скуштує, запам'ятає смак назавжди. На її думку, вони можуть змагатися з творіннями навіть відомих шеф-кухарів. Полюбляє дівчина і борщ.



SOWA згадує мамині сирники з дитинства / Фото Unsplash

Зауважимо, кожна господиня має свій унікальний варіант сирників. Для тих, хто не дуже добре ладнає з кухнею, існують ідеальні рецепти, які точно вийдуть.

Гречка із відбивною

Також є страва, яка асоціюється в неї з музикою. Ця страва навіть стала "знаменитістю" за свій смак серед інших дітей та батьків, хто брав участь в конкурсах.

До чого тут музика? В дитинстві я практично жила на вокальних конкурсах, беручи участь інколи й в трьох вокальних змаганнях, паралельно готуючись до різних кастингів. І фірмова страва того часу, яка була зі мною практично кожного дня, та ніколи не підводила даючи сили – гречка з маминою відбивною,

– каже вона.

Тож саме ця страва має сильне прикріплення до спогадів з дитинства. SOWA зауважує, що приблизно на 60% її раціон складався з цих двох продуктів під час конкурсного життя.

Що з дитинства запам'ятав співак DREVO?

Раніше зі Смачно 24 улюбленими стравами з дитинства поділився співак DREVO. Він любив вівсянку з яблуками, горіхами та бананами, яку йому готували батьки перед школою.

Зараз він не дуже полюбляє цю страву, бо, ймовірно, переїв її в дитинстві. Водночас віддає перевагу легкій їжі.