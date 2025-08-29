Так, 24 Канал поспілкувався з українським співаком, автором і виконавцем пісень Древо, який розповів про свою улюблену страву дитинства. Хоча це може здатися надто банально, водночас це й дуже оригінально. Нижче ми підготували для вас рецепт такої страви.
Яка улюблена страва Древо з дитинства?
Древо розповів, що зараз віддає перевагу легкій їжі, щоб не відчувати себе обтяженим. Однак спогади з дитинства йому навіюють саме страви, які батьки готували перед школою.
Я завжди вставав, і ніколи не готував їсти, але тато або мама робили чай і вівсянку з яблуками, горіхами, бананами, з танцю сім'ї. Таким був мій кожен ранок,
– зауважує виконавець.
Хоча із задоволенням згадує, як ласував вівсянкою в дитинстві, більше не відчуває такої пристрасті до цієї страви. Древо пояснив свою нинішню нехіть до неї тим, що, мабуть, переїв її.
Вівсянка з яблуками – улюблена страва дитинства Древо / Фото Unsplash
Як оригінально приготувати вівсянку з яблуками?
Найпростіший спосіб приготування вівсянки – зварити її. Втім, можна підійти до процесу більш творчо, й запекти з ароматними шматочками яблука. Запечена вівсянка не лише урізноманітнить раціон, а й приємно здивує.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 180 грамів яблук;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.
Приготування:
- Вівсяні пластівці висипте в скляну місткість і залийте молоком. Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко.
- Все ретельно перемішайте. Тоді додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи. Ще раз все ретельно перемішайте.
- Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.
Смачного!
