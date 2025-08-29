Так, 24 Канал пообщался с украинским певцом, автором и исполнителем песен Древо, который рассказал о своем любимом блюде детства. Хотя это может показаться слишком банально, одновременно это и очень оригинально. Ниже мы подготовили для вас рецепт такого блюда.

Какое любимое блюдо Древо из детства?

Древо рассказал, что сейчас предпочитает легкую пищу, чтобы не чувствовать себя обремененным. Однако воспоминания из детства ему навевают именно блюда, которые родители готовили перед школой.

Я всегда вставал, и никогда не готовил кушать, но папа или мама делали чай и овсянку с яблоками, орехами, бананами, из танца семьи. Таким было мое каждое утро,

– замечает исполнитель.

Хотя с удовольствием вспоминает, как лакомился овсянкой в детстве, больше не испытывает такой страсти к этому блюду. Древо объяснил свою нынешнюю нелюбовь к нему тем, что, видимо, переел его.



Овсянка с яблоками – любимое блюдо детства Древо / Фото Unsplash

Как оригинально приготовить овсянку с яблоками?

Самый простой способ приготовления овсянки – сварить ее. Впрочем, можно подойти к процессу более творчески, и запечь с ароматными кусочками яблока. Запеченная овсянка не только разнообразит рацион, но и приятно удивит.

Время: 30 минут

30 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 180 граммов яблок;

– 50 граммов овсяных хлопьев;

– 120 миллилитров молока;

– 12 граммов меда;

– щепотка корицы;

– горсть орехов.

Приготовление:

Овсяные хлопья высыпьте в стеклянную емкость и залейте молоком. Добавьте тертое или нарезанное мелкими кубиками яблоко.

Все тщательно перемешайте. Тогда добавьте мед, корицу и измельченные грецкие орехи. Еще раз все тщательно перемешайте.

Выпекайте овсянку при 180 градусах около 25 минут.

Приятного аппетита!

