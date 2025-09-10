Укр Рус
10 вересня, 22:25
3

Вони підкорили зірку: які українські страви Павло Зібров памʼятає з дитинства

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Павло Зібров з дитинства любить вареники та пироги, до яких його привчили мама та бабуся.
  • Співак згадує аромат домашньої випічки, як пиріжки з яблуками, повидлом та сиром, як найсмачніший спогад дитинства.

Українська кухня багата на смаки та колорит. Це підтверджує і зірковий Павло Зібров – для нього це ще й спогади й традиції.

Вподобання зірок – це завжди цікаво. І виявляється, в багатьох випадках наші з ними смаки цілком збігаються. Принаймні, Павло Зібров з дитинства любить традиційні страви, про й розповів 24 Каналу. 

Яка улюблена страва дитинства у Павлі Зіброва? 

Улюблену страву дитинства Павла Зіброва чудово знає кожен українець. 

Вареники – з чим завгодно! Мене до них привчила мама й бабуся. А ще – пироги. У нашій родині, як і в багатьох українських сім’ях, у п’ятницю завжди пекли свій хліб у печі. Білий, житній – на весь дім стояв неймовірний запах, 
– розповів співак. 

А ще він чудово памʼятає запах улюбленої домашньої випічки. 

Разом із ним – пиріжки з яблуками, повидлом, сиром. Це було справжнє свято. Для мене цей аромат – найсмачніший спогад дитинства, 
– додав зірковий виконавець. 

Що ж, пропонуємо насолодитися чудовим смаком вареників, і не простих, а з мʼясом!

Рецепт смачних вареників з курячим мʼясом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– склянка води;
– 1 яйце;
– 4 склянки борошна;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 1 цибулина;
– 3 столова ложка олії;
– дрібка солі.

Приготування

  1. Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.
  2. Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20 – 30 хвилин.
  3. Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.
  4. Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.
  5. Наріжте цибулю кубиками, обсмажте разом з курячим фаршем на сковорідці до готовності. Заправте начинку спеціями та перемішайте.
  6. Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.
  7. Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3 – 4 хвилин. Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою та подавайте до столу.

Смачного!

Що ще автентичного приготувати? 

  • Усім точно варто спробувати шупеня.
  • Це дуже ситна гуцульська страва, для якої потрібні найпростіші інгредієнти.
  • Завдяки картоплі та квасолі вона виходить дуже ситною. 