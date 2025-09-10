Українська кухня багата на смаки та колорит. Це підтверджує і зірковий Павло Зібров – для нього це ще й спогади й традиції.

Вподобання зірок – це завжди цікаво. І виявляється, в багатьох випадках наші з ними смаки цілком збігаються. Принаймні, Павло Зібров з дитинства любить традиційні страви, про й розповів 24 Каналу.

Яка улюблена страва дитинства у Павлі Зіброва?

Улюблену страву дитинства Павла Зіброва чудово знає кожен українець.

Вареники – з чим завгодно! Мене до них привчила мама й бабуся. А ще – пироги. У нашій родині, як і в багатьох українських сім’ях, у п’ятницю завжди пекли свій хліб у печі. Білий, житній – на весь дім стояв неймовірний запах,

– розповів співак.

А ще він чудово памʼятає запах улюбленої домашньої випічки.

Разом із ним – пиріжки з яблуками, повидлом, сиром. Це було справжнє свято. Для мене цей аромат – найсмачніший спогад дитинства,

– додав зірковий виконавець.

Що ж, пропонуємо насолодитися чудовим смаком вареників, і не простих, а з мʼясом!

Рецепт смачних вареників з курячим мʼясом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– склянка води;

– 1 яйце;

– 4 склянки борошна;

– 400 грамів курячого фаршу;

– 1 цибулина;

– 3 столова ложка олії;

– дрібка солі.

Приготування:

Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі. Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20 – 30 хвилин. Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю. Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички. Наріжте цибулю кубиками, обсмажте разом з курячим фаршем на сковорідці до готовності. Заправте начинку спеціями та перемішайте. Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник. Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3 – 4 хвилин. Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою та подавайте до столу.

Смачного!

