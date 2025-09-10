Вони підкорили зірку: які українські страви Павло Зібров памʼятає з дитинства
- Павло Зібров з дитинства любить вареники та пироги, до яких його привчили мама та бабуся.
- Співак згадує аромат домашньої випічки, як пиріжки з яблуками, повидлом та сиром, як найсмачніший спогад дитинства.
Українська кухня багата на смаки та колорит. Це підтверджує і зірковий Павло Зібров – для нього це ще й спогади й традиції.
Вподобання зірок – це завжди цікаво. І виявляється, в багатьох випадках наші з ними смаки цілком збігаються. Принаймні, Павло Зібров з дитинства любить традиційні страви, про й розповів 24 Каналу.
До теми На 60% мій раціон складався з неї, – співачка SOWA назвала улюблену страву з дитинства
Яка улюблена страва дитинства у Павлі Зіброва?
Улюблену страву дитинства Павла Зіброва чудово знає кожен українець.
Вареники – з чим завгодно! Мене до них привчила мама й бабуся. А ще – пироги. У нашій родині, як і в багатьох українських сім’ях, у п’ятницю завжди пекли свій хліб у печі. Білий, житній – на весь дім стояв неймовірний запах,
– розповів співак.
А ще він чудово памʼятає запах улюбленої домашньої випічки.
Разом із ним – пиріжки з яблуками, повидлом, сиром. Це було справжнє свято. Для мене цей аромат – найсмачніший спогад дитинства,
– додав зірковий виконавець.
Що ж, пропонуємо насолодитися чудовим смаком вареників, і не простих, а з мʼясом!
Рецепт смачних вареників з курячим мʼясом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– склянка води;
– 1 яйце;
– 4 склянки борошна;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 1 цибулина;
– 3 столова ложка олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.
- Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20 – 30 хвилин.
- Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.
- Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.
- Наріжте цибулю кубиками, обсмажте разом з курячим фаршем на сковорідці до готовності. Заправте начинку спеціями та перемішайте.
- Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.
- Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3 – 4 хвилин. Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою та подавайте до столу.
Смачного!
Що ще автентичного приготувати?
- Усім точно варто спробувати шупеня.
- Це дуже ситна гуцульська страва, для якої потрібні найпростіші інгредієнти.
- Завдяки картоплі та квасолі вона виходить дуже ситною.