Любимый завтрак принцессы Дианы можно легко приготовить дома: узнайте, что это за рецепт

Принцессу Диану часто вспоминают из-за платьев, фото и громких королевских историй. Но в ее ежедневном меню было значительно меньше показной роскоши, чем можно представить: черный кофе, овощные блюда, фасоль, грейпфрут, простые завтраки после спортзала.

Именно завтрак здесь самый интересный. Диана могла начинать день с кофе без молока и сахара, апельсинового сока, розового грейпфрута и запеченной фасоли – сочетание необычное для нас, но вполне понятное в британской традиции.

Интересно Мороженое как в детстве за 5 минут: ни одна жара не будет страшной

Что любила есть принцесса Диана?

В целом ее вкусы были довольно сдержанными: много овощей, легкие блюда, фаршированные перцы, баклажаны и даже борщ, который ее шеф упоминал среди любимых, пишет Tasting Table. Одним из необычных любимых блюд Дианы называют томатный мусс.

Королева человеческих сердец и ее вкус в еде / Фото Getty Images

Блюдо было легким: томаты, обезжиренный сливочный сыр или сметана, куриный бульон, зелень и специи. Иногда к нему подавали хвосты лобстера, но сам мусс оставался довольно сдержанным вариантом для тех дней, когда не хотелось тяжелой пищи.

Диана действительно внимательно относилась к ежедневному питанию. Она часто выбирала овощные блюда, а фаршированные перцы были среди ее фаворитов.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, который работал на Диану в Кенсингтонском дворце отмечал, что покойная королевская особа наслаждалась картофелем, запеченным в мундире, с некоторыми сытными начинками.

Я знаю, что принцесса Диана ее любила. Несмотря на всю роскошную еду, к которой она имела доступ, одним из ее любимых способов есть картофель, запеченный в мундире, был с печеной фасолью и сыром! Она это обожала,

– говорит он.

Несмотря на любовь к более легкому меню, Диана не отказывалась от любимых лакомств. Ее любимым десертом называют – британский пудинг из хлеба, масла, молока и яиц. Она ела его нечасто и небольшими порциями, преимущественно тогда, когда была вместе с сыновьями Уильямом и Гарри.

Были в ее меню и неожиданные продукты. Диана любила личи и могла есть его целыми мисками. Также интересовалась овощными соками еще до того, как это стало массовым трендом. И все же ее питание не было только о строгих ограничениях.

Диана могла заказать ягненка с мятой, печень с луком или Eggs Suzette – блюдо из печеного картофеля, шпината, яйца пашот и небольшого количества голландского соуса. Ее меню выглядело очень человеческим: немного дисциплины, много овощей, простые завтраки и несколько любимых блюд, которые она позволяла себе для настроения.

Как приготовить завтрак в стиле принцессы Дианы?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов цельнозерновых овсяных хлопьев;

– 250 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока;

– 230 граммов греческого йогурта;

– 80 граммов грецких орехов;

– 125 граммов голубики;

– 15 граммов меда;

– 1 яблоко;

– 5 миллилитров лимонного сока.

Как приготовить любимый завтрак Дианы: смотрите видео

Приготовление:

Для этого завтрака используйте именно цельнозерновые овсяные хлопья, которые требуют более долгой варки, ведь они проходят минимальную обработку и содержат больше клетчатки. Вечером смешайте овсянку со свежевыжатым апельсиновым соком. Миску накройте пищевой пленкой или крышкой и поставьте в холодильник на ночь. За это время хлопья хорошо набухнут и впитают почти всю жидкость. Утром натрите яблоко вместе с кожурой на крупной терке и добавьте к овсянке. Затем выложите греческий йогурт, влейте лимонный сок и добавьте мед. Если любите более сладкий вкус, количество меда можно немного увеличить. Грецкие орехи слегка подсушите, часть поломайте руками и перемешайте с овсянкой, а немного оставьте для подачи. Так же часть голубики добавьте внутрь, а остальными украсьте готовый завтрак сверху. По желанию голубику можно заменить другими ягодами или вообще обойтись без нее – блюдо все равно получается очень вкусным. Завтрак имеет приятный цитрусовый аромат, хорошо насыщает и прекрасно подходит для утреннего приема пищи.

Какое украинское блюдо любила есть Диана?

Принцессу Диану редко связывают с украинской кухней, но одно блюдо из Украины все же было среди ее любимых, информирует Yahoo. Речь идет о борще. Об этом в свое время рассказывал ее личный шеф Даррен Макгрейди.

Борщ в британской прессе часто называют просто beetroot soup – свекольным супом. Но для украинцев это блюдо давно значит гораздо больше, чем просто суп из свеклы. Интересно, что именно его Диана упоминала среди своих любимых блюд, несмотря на то, что могла позволить себе практически любую кухню мира.

Что еще вкусного приготовить?

Также начать день можно с пышного омлета. Это простое блюдо, которое уместно везде и всегда.

Однако не взбивайте яйца слишком сильно до пены. Иначе омлет быстро осядет, а здесь важно достичь эстетики.