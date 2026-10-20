Ужин за копейки за 30 минут: секрет идеальных постных котлет на манке, которые не разваливаются

Когда в холодильнике пусто, а хочется чего-нибудь сытного, горячего и с хрустящей корочкой, на помощь приходит классика украинской кухни – луковые котлеты. Большинство людей скептически относятся к котлетам без грамма мяса или фарша, ожидая резкого вкуса или неприятной горечи, а зря!

Вся магия заключается в простой термической обработке. Короткая встреча с кипятком полностью смывает агрессивные эфирные масла, оставляя лишь сочную естественную сладость.

Вместо тяжелой муки и яиц здесь используется обычная манная крупа. Она деликатно впитывает внутренний овощной сок, набухает за 10 минут и надежно скрепляет массу в плотные котлетки, которые держат форму во время жарки, а манная панировка создает аппетитную хрустящую корочку.

Как приготовить луковые котлетки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов лука;

– 4 столовые ложки манки;

– 1 зубчик чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– 1 литр кипятка (для бланширования);

– 1 столовая ложка манки для панировки;

– растительное масло для жарки.

Приготовление: