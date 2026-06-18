Вкус детства, который стоит повторить: готовим мачанку из дикой лебеды
Мачанка из натины – простое домашнее блюдо, которое может стать настоящим открытием. Оно отличается нежным сливочным вкусом, легким ароматом зелени и прекрасно сочетается с кулешей или обычным хлебом.
А вы знали, что такое натина? Так в народе называют дикую лободу – простую зелень, из которой когда-то готовили очень домашние и сытные блюда. Именно из неё или из молодого одуванчика готовят мачанку – нежное блюдо со сметаной, маслом, зеленью и чесноком. Своим рецептом поделилась Мирослава Пекарюк, которая называет такую мачанку вкусом детства.
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Как приготовить мачанку из натины?
Мачанка – это густое блюдо или соус, в который обычно макают хлеб, кулешу или другую простую домашнюю основу. Именно поэтому ее название и связано со словом "мокать".
Для блюда понадобится:
– 100 граммов натины;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка муки;
– 100 миллилитров воды;
– 100 миллилитров сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– укроп;
– зеленый лук;
– соль;
– сушеный чеснок;
– тимьян.
Приготовление:
1. Сначала хорошо промойте зелень, отделите листики от стеблей и залейте кипятком на 5 минут. Затем зелень отцедите и нарежьте.
2. В сотейник налейте растительное масло, добавьте сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте до легкого орехового цвета.
3. Добавьте натину, нарезанный укроп и зеленый лук, после чего хорошо перемешайте.
4. Влейте воду и сметану, добавьте соль, сушеный чеснок, тимьян и измельченный свежий чеснок.
5. Тушите блюдо несколько минут, пока оно не приобретёт желаемую густоту.
Нежная мачанка из натины: смотрите видео
Вкуснее всего такая мачанка с кулешей. Но если её просто макать в свежий хлеб, тоже будет очень по-домашнему и вкусно.