Скумбрия в пряном маринаде: как приготовить домашнюю закуску с ярким вкусом

Скумбрия в маринаде любит время и холод. Именно они делают ее плотной, безопасной и по-настоящему вкусной.

Маринованная скумбрия получается лучше всего, когда рыба успевает хорошо остыть и настояться в маринаде. В этом рецепте знакомая закуска приобретает более яркий вкус благодаря пасте том ям. Кстати, в Японии из скумбрии издавна делали хесико – соленый продукт, который выдерживали в рисовых отрубях, чтобы иметь запас еды на зиму.

Как вкусно замариновать скумбрию?

Время : 20 минут + маринование

: 20 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 штуки свежезамороженной скумбрии;

– 1 головка репчатого лука;

маринад:

– 1 литр воды;

– 50 граммов каменной соли;

– 1,5 – 2 столовые ложки пасты "том ям";

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка смеси перцев горошком;

– 2 лавровых листа.

Приготовление:

Очистите скумбрию, отрежьте головы и хвосты, удалите потроха. Разделите тушки на филе и удалите кости. Рыба должна быть свежей или правильно размороженной, с плотным мясом. Налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист и смесь перцев. Доведите до кипения, перемешайте, чтобы соль и сахар растворились. Добавьте пасту том ям, еще раз перемешайте, а затем снимите маринад с огня и полностью остудите. Очистите лук и нарежьте его кольцами или полукольцами. Выложите филе скумбрии в чистую пищевую емкость, по желанию чередуя его с луком. Залейте холодным маринадом так, чтобы он полностью покрывал рыбу. Накройте крышкой и поставьте в холодильник. Оставьте скумбрию в холодильнике не менее чем на 24 часа. Для более насыщенного вкуса ее можно мариновать до 48 часов, если температура не превышает 4 градуса. Готовое филе нарежьте порционными кусочками. Добавьте лук и свежую зелень. Подавайте как отдельную закуску или вместе с картофелем и другими гарнирами.

Важно! В этом рецепте нельзя торопиться: маринад нужно полностью охладить еще до того, как заливать им рыбу. Именно холод помогает сохранить плотность филе и безопасность готовой закуски.