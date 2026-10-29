Скумбрія в пряному маринаді: як приготувати домашню закуску з яскравим смаком

Як смачно приготувати скумбрію / Колаж 24 Каналу

Скумбрія в маринаді любить час і холод. Саме вони роблять її щільною, безпечною та по-справжньому смачною.

Маринована скумбрія виходить найкращою тоді, коли риба встигає добре охолонути й настоятися в маринаді. У цьому рецепті знайома закуска отримує більш яскравий смак завдяки пасті том ям. До речі, в Японії зі скумбрії здавна робили heshiko – солений продукт, який витримували в рисових висівках, щоб мати запас їжі на зиму. Adv Як смачно замаринувати скумбрію? Час : 20 хвилин + маринування

: 20 хвилин + маринування Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 – 3 штуки свіжомороженої скумбрії;

– 1 штука ріпчастої цибулі;

маринад:

– 1 літр води;

– 50 грамів кам'яної солі;

– 1,5 – 2 столові ложки пасти том ям;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка суміші перців горошком;

– 2 штуки лаврового листа. Приготування: Очистьте скумбрію, відріжте голови та хвости, видаліть нутрощі. Розділіть тушки на філе й приберіть кістки. Риба має бути свіжою або правильно розмороженою, зі щільним м’ясом. Налийте воду в каструлю, додайте сіль, цукор, лавровий лист і суміш перців. Доведіть до кипіння, перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися. Додайте пасту том ям, ще раз перемішайте, а потім зніміть маринад із вогню й повністю охолодіть. Очистьте цибулю та наріжте її кільцями або півкільцями. Викладіть філе скумбрії в чисту харчову ємність, за бажанням чергуючи його з цибулею. Залийте холодним маринадом так, щоб він повністю покривав рибу. Накрийте кришкою та поставте в холодильник. Залиште скумбрію в холодильнику щонайменше на 24 години. Для більш насиченого смаку її можна маринувати до 48 годин, якщо температура не перевищує 4 градуси. Готове філе наріжте порційними шматочками. Додайте цибулю та свіжу зелень. Подавайте як окрему закуску або разом із картоплею та іншими гарнірами. Важливо! У цьому рецепті не можна поспішати: маринад треба повністю охолодити ще до того, як заливати ним рибу. Саме холод допомагає зберегти щільність філе та безпеку готової закуски.

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