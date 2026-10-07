Королевская закуска на зиму: как замариновать белые грибы без резкого запаха
Маринованные белые грибы – одна из тех заготовок, что на холодный сезон работают безотказно. Аромат, упругая текстура и насыщенный вкус в каждой банке – настоящее удовольствие!
Почему маринованные белые грибы получаются такими насыщенными даже без большого количества специй? Дело не только в маринаде, но и в самом грибе, который от природы обладает ярко выраженным вкусом умами, рассказывает YouTube-канал "Карпатские шкварки".
Как вкусно замариновать белые грибы на зиму?
- Время: 40 минут + охлаждение
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм белых грибов;
– пол чайной ложки лимонной кислоты;
– 900 миллилитров воды;
– 30 граммов соли;
– 6 столовых ложек яблочного уксуса;
– 3 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– 1 гвоздика.
Как замариновать белые грибы: смотрите видео
Приготовление:
- Очистите грибы от мусора, промойте их и нарежьте средними кусочками. Мелкие грибы можно оставить целыми.
- Залейте грибы водой, добавьте лимонную кислоту, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем откиньте их на дуршлаг и промойте.
- В кастрюле вскипятите воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой.
- Добавьте грибы в маринад и варите еще 20 минут. За минуту до окончания варки влейте яблочный уксус.
- Разложите горячие грибы вместе с маринадом по стерилизованным банкам и плотно закройте. Оставьте до полного остывания.
Важно! Для таких заготовок банки должны быть стерильными, а грибы – хорошо очищенными и проваренными.