Хрустящий, пикантный и без горечи: как замариновать красный лук в горячем рассоле за ночь

Маринованный красный лук – это универсальная и яркая закуска, которая мгновенно освежает любое тяжелое блюдо: от сочного шашлыка или запеченной свинины до домашних бургеров и сытных салатов.

В отличие от обычного сырого лука, который часто оставляет резкий запах и горьковатый привкус, маринованные полукольца становятся нежно-хрустящими, сочными и приобретают выраженный кисло-сладкий баланс. Главное кулинарное преимущество этого метода заключается в использовании кипящего рассола, рассказывает инстаграм alina.papusha.

Горячая жидкость мгновенно смягчает агрессивные эфирные соединения, поэтому овощные волокна теряют резкость, но не развариваются, сохраняя приятный хруст. За время ночного настаивания в холоде уксусно-пряная смесь вытягивает из пигмента яркий неоново-розовый оттенок, превращая обычную нарезку в эффектное ресторанное украшение стола.

Как замариновать хрустящий лук?

Время : 10 минут + маринование

: 10 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 красные луковицы;

пряный горячий маринад:

– 200 миллилитров чистой воды;

– 100 граммов белого сахара;

– 100 миллилитров 9% столового уксуса;

– 20 граммов каменной соли;

– 2 лавровых листа;

– 6 – 8 горошин черного перца.

Как вкусно замариновать лук: смотрите видео

Приготовление: