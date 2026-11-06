Хрустящий, пикантный и без горечи: как замариновать красный лук в горячем рассоле за ночь
Маринованный красный лук – это универсальная и яркая закуска, которая мгновенно освежает любое тяжелое блюдо: от сочного шашлыка или запеченной свинины до домашних бургеров и сытных салатов.
В отличие от обычного сырого лука, который часто оставляет резкий запах и горьковатый привкус, маринованные полукольца становятся нежно-хрустящими, сочными и приобретают выраженный кисло-сладкий баланс. Главное кулинарное преимущество этого метода заключается в использовании кипящего рассола, рассказывает инстаграм alina.papusha.
Горячая жидкость мгновенно смягчает агрессивные эфирные соединения, поэтому овощные волокна теряют резкость, но не развариваются, сохраняя приятный хруст. За время ночного настаивания в холоде уксусно-пряная смесь вытягивает из пигмента яркий неоново-розовый оттенок, превращая обычную нарезку в эффектное ресторанное украшение стола.
Как замариновать хрустящий лук?
- Время: 10 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 красные луковицы;
пряный горячий маринад:
– 200 миллилитров чистой воды;
– 100 граммов белого сахара;
– 100 миллилитров 9% столового уксуса;
– 20 граммов каменной соли;
– 2 лавровых листа;
– 6 – 8 горошин черного перца.
Как вкусно замариновать лук: смотрите видео
Приготовление:
- Красный лук очистите от сухой шелухи, разрежьте вдоль пополам и нарежьте очень тонкими ровными полукольцами толщиной не более 2 миллиметров.
- Аккуратно разделите полоски пальцами и плотно уложите их в сухую чистую стеклянную банку вместимостью примерно 500 миллилитров.
- В небольшом сотейнике смешайте воду, столовый уксус, сахар, каменную соль, лавровые листья и горошины перца.
- Поставьте емкость на средний огонь, доведите до активного кипения и перемешивайте ложкой в течение 1 минуты, пока кристаллы соли и сахара полностью не растворятся в жидкости.
- Кипящим маринадом сразу залейте нарезанный лук в стеклянной банке до самых краев, чтобы горячая жидкость полностью покрывала все слои овощей.
- Плотно закрутите банку металлической крышкой, оставьте ее на столе при комнатной температуре до полного остывания на 1 – 2 часа, после чего перенесите в холодильник на 8 – 10 часов для полной стабилизации и насыщения вкуса.