Сладость без лишних усилий: готовим медовик на сковороде – десерт за минимум времени
- Рецепт медовика на сковороде включает простые ингредиенты, которые уже есть в вашем холодильнике.
- Этот торт очень прост в исполнении, поэтому теперь всегда будет в вашем холодильнике.
Вкусный домашний торт всегда уместен в вашем холодильнике. Тем более, что необязательно долго над ним колдовать и уставать с выпеканием.
Теперь вы сможете насладиться любимым тортом, даже не включая духовку. С этим рецептом ароматный и нежный медовик всегда будет ждать вас в холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить медовик на сковороде?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 1,5 килограмма муки;
– 75 граммов сливочного масла;
– 1 стакан сахара;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки меда;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 1 чайная ложка соды;
крем:
– 800 – 900 граммов сметаны (минимум 20%)
– 1 стакан сахарной пудры;
– ваниль;
посыпка:
– 100 граммов измельченных и поджаренных грецких орехов;
– измельченные обрезки коржей.
Приготовление:
- Поставьте небольшую кастрюлю на водяную баню, положите в нее мед, сливочное масло и сахар. Нагревайте, постоянно помешивая деревянной лопаткой, пока смесь не станет однородной, но не доводите до кипения.
- В глубокую миску вбейте три яйца, добавьте соду и тщательно взбейте венчиком. Влейте яичную массу в горячую основу с медом и маслом, быстро перемешайте.
- Держите смесь на водяной бане, пока она не посветлеет, слегка вспенится, приобретет нежный кремово-желтый оттенок и увеличится в объеме.
- Снимите массу с огня и дайте ей остыть примерно до 40 – 50 градусов. Постепенно добавляйте муку, замешивая густое тесто сначала лопаткой, а затем руками.
- Присыпьте стол мукой, выложите тесто, сформируйте валик и поделите его на 7 – 8 частей. Каждую часть раскатайте в тонкий корж толщиной 3 – 4 миллиметра и вырежьте круг по размеру сковороды.
- Выпекайте лепешки на сухой хорошо разогретой сковороде с толстым дном до золотистого оттенка с обеих сторон. Остатки теста также поджарьте и измельчите в крошку.
- Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром до легкости.
- На плоской тарелке выкладывайте коржи слоями, промазывая каждый кремом.
- Верх и бока торта обсыпьте крошками и орехами. Отправьте в холодильник, чтобы десерт хорошо пропитался.
Приятного аппетита!
