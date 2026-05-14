Чем угощали Трампа в Пекине: Си Цзиньпину было чем порадовать гостя

Президент США Дональд Трамп посетил Китай с дружеским визитом. Ему устроили особый прием и позаботились о вкусном столе.

Встреча главных мировых лидеров прошла во вполне теплой атмосфере. Дональда Трампа принимают со всеми почестями – и меню для гостя также приготовили особенное.

Что подали для Дональда Трампа в Пекине?

Во время официального приема в Пекине китайская сторона подготовила особое меню, пытаясь совместить национальные традиции с гастрономическими привычками Дональда Трампа. Главными звездами вечера стали хрустящие говяжьи ребрышки, классическая жареная утка и десерт тирамису, рассказывает The New York Times.

Местные мастера стремились поразить высокого гостя, используя аутентичные техники для создания блюд, которые были бы понятны американскому лидеру. Несмотря на то, что Пекин славится своей уткой длительного запекания и пряной лапшой чжа цзян мьян с густым соевым соусом, вкусы господина Трампа тяготеют к проверенной классике США: сочных бургеров, стейков сильной прожарки, хрустящей картошки и салата "Цезарь".

Трампу устроили королевский прием

Дипломатический ужин в четверг стал "компромиссом" между Востоком и Западом. Гостям подавали лобстера в томатном бульоне, нежный лосось под горчичным соусом, приготовленный при низкой температуре, и тушеные овощи. Также в меню значились свиные булочки и оригинальное пирожное, визуально похожее на морскую ракушку. Завершили трапезу ассорти из фруктов, мороженым и кофейным тирамису.

Какие тосты произносили мировые лидеры?

Во время финального банкета, завершавшего официальный день переговоров, оба политика выступили с торжественными тостами, рассказывает CNN. Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны рассматривают американо-китайские взаимоотношения как "важнейшую двустороннюю связь на планете".

Дональд Трамп поддержал этот месседж, добавив, что эти отношения являются одними из самых выдающихся в мировой истории. Как отмечают политологи, для главы Китая такая визуальная картинка и риторика чрезвычайно выгодны для внутреннего потребления, укрепляя его авторитет среди граждан.

Как приготовить утку по-пекински?

Утка по-пекински – главное кулинарное достояние Китая. Стоит попробовать воспроизвести его по рецепту портала Shuba.

Ингредиенты:

– 1 утка;

– 100 миллилитров соевого соуса;

– 80 граммов меда;

– 40 миллилитров кунжутного масла;

– 1 чайная ложка белого винного уксуса;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– соль и перец по вкусу;

для смеси специй (приготовление соуса хойсин):

– 1 чайная ложка сушеного укропа;

– пол чайной ложки молотого аниса;

– пол чайной ложки молотой корицы;

– пол чайной ложки молотой гвоздики.

Изысканность в каждом кусочке

Приготовление:

Подготовленную и натертую солью утку выдержите ночь в холодильнике, после чего обдайте кипятком и с помощью шприца наполните пространство под кожей воздухом для лучшего поджаривания. Обмажьте птицу медом, охладите в течение часа, а затем дополнительно смажьте смесью меда, кунжутного масла и соевого соуса. Запекайте на решетке над противнем с водой: сначала 40 минут при 240 градусах спинкой вниз, потом 30 минут при 160 градусах, и еще час после переворачивания. Подавайте разрезанную на куски птицу вместе с собственноручно приготовленным соусом хойсин на основе специй, уксуса, масла и соевого соуса.

