Зустріч головних світових лідерів минула у цілком теплій атмосфері. Дональда Трампа приймають з усіма почестями – і меню для гостя також приготували особливе.

Що подали для Дональда Трампа у Пекіні?

Під час офіційного прийому в Пекіні китайська сторона підготувала особливе меню, намагаючись поєднати національні традиції з гастрономічними звичками Дональда Трампа. Головними зірками вечора стали хрусткі яловичі реберця, класична смажена качка та десерт тірамісу, розповідає The New York Times.

Місцеві майстри прагнули вразити високого гостя, використовуючи автентичні техніки для створення страв, що були б зрозумілими американському лідеру. Попри те, що Пекін славиться своєю качкою тривалого запікання та пряною локшиною чжа цзян м'ян із густим соєвим соусом, смаки пана Трампа тяжіють до перевіреної класики США: соковитих бургерів, стейків сильного просмаження, хрусткої картоплі та салату "Цезар".

Трампу влаштували королівський прийом / Фото The New York Times

Дипломатична вечеря в четвер стала "компромісом" між Сходом і Заходом. Гостям подавали лобстера в томатному бульйоні, ніжний лосось під гірчичним соусом, приготований за низької температури, та тушковані овочі. Також у меню значилися свинячі булочки та оригінальне тістечко, візуально схоже на морську мушлю. Завершили трапезу асорті з фруктів, морозивом і кавовим тирамісу.

Які тости виголошували світові лідери?

Під час фінального бенкету, що завершував офіційний день переговорів, обидва політики виступили з урочистими тостами, розповідає CNN. Сі Цзіньпін підкреслив, що обидві сторони розглядають американсько-китайські взаємини як "найважливіший двосторонній зв'язок на планеті".

Дональд Трамп підтримав цей меседж, додавши, що ці відносини є одними з найвизначніших у світовій історії. Як зазначають політологи, для глави Китаю така візуальна картинка та риторика є надзвичайно вигідними для внутрішнього споживання, зміцнюючи його авторитет серед громадян.

Як приготувати качку по-пекінськи?

Качка по-пекінськи – головне кулінарне надбання Китаю. Варто спробувати відтворити його за рецептом порталу Shuba.

Інгредієнти:

– 1 качка;

– 100 мілілітрів соєвого соусу;

– 80 грамів меду;

– 40 мілілітрів кунжутної олії;

– 1 чайна ложка білого винного оцту;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– сіль та перець до смаку;

для суміші спецій (приготування соусу хойсин):

– 1 чайна ложка сушеного кропу;

– пів чайної ложки меленого анісу;

– пів чайної ложки меленої кориці;

– пів чайної ложки меленої гвоздики.

Вишуканість у кожному шматочку / Фото "Смачні рецепти на кожен день"

Приготування:

Підготовлену та натерту сіллю качку витримайте ніч у холодильнику, після чого обдайте окропом і за допомогою шприца наповніть простір під шкірою повітрям для кращого підсмажування. Обмажте птицю медом, охолодіть протягом години, а потім додатково змастіть сумішшю меду, кунжутної олії та соєвого соусу. Запікайте на решітці над деком із водою: спочатку 40 хвилин при 240 градусах спинкою донизу, потім 30 хвилин при 160 градусах, і ще годину після перевертання. Подавайте розрізану на шматки птицю разом із власноруч приготованим соусом хойсин на основі спецій, оцту, олії та соєвого соусу.

