Всегда следует мыть авокадо перед нарезанием: причина скрывается в обычном ноже

Авокадо имеет плотную темную кожуру, поэтому его легко воспринимать как фрукт, не требующий лишней подготовки. Все равно же едят не кожуру, а мякоть.

Во время нарезки лезвие проходит через внешнюю часть авокадо и сразу касается нежной середины. Поэтому перед тем, как разрезать фрукт для тоста, салата или соуса, его стоит быстро сполоснуть под водой и вытереть насухо. Действие мелкое – но именно с таких мелочей начинается аккуратное приготовление.

Для чего мыть авокадо?

Из-за плотной кожуры может казаться, что фрукт не нуждается в мытье. Однако Southern Living обращает внимание на простую деталь: нож проходит сквозь кожуру и сразу касается мякоти. Именно поэтому авокадо лучше сполоснуть еще до разрезания. Для этого достаточно холодной проточной воды.

Поверхность можно осторожно потереть руками или чистой кухонной щеткой, а после этого фрукт нужно хорошо вытереть бумажным полотенцем или чистой салфеткой.

Мыло, специальные средства для фруктов или долгое замачивание здесь не нужны. Авокадо имеет плотную кожуру, поэтому для обычной кулинарной подготовки хватает короткого промывания под водой.

Главное – не оставлять фрукт мокрым перед нарезанием. Сухой авокадо удобнее держать в руке. Он меньше скользит, чем идет ровнее, а половинки получаются аккуратнее. Это особенно важно для блюд, где авокадо должен не просто смешаться с другими ингредиентами, а красиво выглядеть: тостов, салатов, боулов или закусок на тарелке.

Мыть авокадо заранее нет смысла. Самый лучший момент – непосредственно перед приготовлением. Тогда на кожуре не остается лишней влаги во время хранения, а мякоть после нарезки быстро попадает в блюдо и не успевает потерять красивый вид.

Как выбрать вкусное авокадо?

Надрезать авокадо и увидеть внутри твердый, недозрелый плод – удовольствие сомнительное. Особенно когда он уже должен был попасть в салат, на тост или в соус. Именно поэтому перед покупкой стоит потратить несколько секунд и проверить, действительно ли авокадо готово к употреблению, отмечает Іnspired taste.

Чаще всего плоды в магазине еще нуждаются во времени, чтобы созреть. Поэтому авокадо лучше покупать с небольшим запасом, особенно если блюдо запланировано не на сегодня. Определить спелость можно несколькими простыми способами.

Осторожно сожмите авокадо ладонью, избегая кончиков пальцев, поскольку они могут его повредить. Если оно немного прогибается во время нажатия, его можно есть,

– утверждает кулинар Адам Галлахер.

Если авокадо еще совсем твердое, ему еще нужен день или два. А когда авокадо слишком мягкое и легко продавливается, внутри оно может быть перезрелым, с темными пятнами. Еще один способ – посмотреть на участок под плодоножкой. Ее можно аккуратно поддеть пальцами в верхней части плода.

Если плодоножка легко отходит, а под ней виден зеленый цвет, авокадо уже спелое. Если она держится крепко, плод еще должен созреть. Коричневый цвет под плодоножкой обычно означает, что авокадо перезрело.

Что приготовить из авокадо?

Такой салат можно взять на работу или приготовить для семейного ужина, пишет Kwestia smaku.

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 спелый авокадо;

– 1 горсть салата;

– 125 граммов моцареллы в шариках с рассолом;

– 100 граммов тунца в оливковом масле;

– 1/4 небольшой луковицы;

– 10 зеленых оливок;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль по вкусу;

– свежемолотый черный перец по вкусу;

– лук-шнитт, свежий орегано или кресс-салат для посыпки;

– багет, чиабатта или цельнозерновой хлеб для подачи.

Приготовление:

Авокадо помойте, разрежьте вдоль пополам и выньте косточку. Мякоть осторожно достаньте ложкой, чтобы не повредить ее, а затем нарежьте кусочками. Кукурузный салат выложите в салатницу, слегка посолите и добавьте сверху кусочки авокадо. Моцареллу достаньте из рассола, нарежьте или разделите на меньшие кусочки и выложите в салат. Добавьте тунец вместе с небольшим количеством оливкового масла, в котором он был. Лук нарежьте очень тонкими ломтиками и также положите к остальным ингредиентам. Зеленые оливки разрежьте пополам и посыпьте ими салат. В конце сбрызните все оливковым маслом первого отжима, приправьте солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. По желанию добавьте сверху измельченный лук-шнитт, свежий орегано или кресс-салат. Подавайте такой салат с багетом, чиабатой или цельнозерновым хлебом.

