Пока сезон: как правильно приготовить хрустящую и ароматную спаржу

Спаржа – вкусный гарнир к мясу и рыбе, а также популярное дополнение к салатам. Ее сезон в самом разгаре, поэтому кулинарные энтузиасты стремятся включить вкусный овощ в свой рацион.

Если ее правильно приготовить, она получается хрустящей и имеет нежный насыщенный вкус. Но многих интересует единственный вопрос: надо ли варить спаржу? На это отвечает 24 Канал.

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Надо ли варить спаржу перед приготовлением

Чтобы сохранить оптимальный вкус, рекомендуют варить зеленую спаржу в течение 3 – 5 минут, тогда как белую спаржу следует варить немного дольше – от 7 до 12 минут. Варить дольше этого времени не рекомендуется, чтобы сохранить вкус и пользу спаржи.

Как правильно это сделать:

поместите спаржу в кипяток на 3 – 5 минут до готовности, в зависимости от толщины;

чтобы спаржа после варки имела свежий зеленый цвет – слейте горячую воду и полностью охладите побеги в ледяной воде;

выньте спаржу из ледяной воды и обсушите.

Кулинары советуют добавлять в воду при варке спаржи щепотку соли и сахара, чтобы улучшить ее вкус. Кроме того, некоторые шеф-повара советуют добавлять молоко, чтобы был сливочный вкус без горькой нотки.



Как правильно приготовить спаржу / Фото Unsplash

В то же время спаржу можно готовить различными способами: варить, бланшировать, тушить в масле на медленном огне, запекать и жарить на гриле.

При этом есть ключевой нюанс: интенсивная термическая обработка ухудшит его вкус и качество. Все остальные эксперименты с деликатным овощем разрешаются.

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