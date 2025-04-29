Пока сезон: как правильно приготовить хрустящую и ароматную спаржу
- Спаржу можно готовить различными способами, в частности бланшировать, тушить, запекать и жарить на гриле, избегая интенсивной термической обработки.
- Зеленую спаржу рекомендуется варить 3 – 5 минут, а белую 7 – 12 минут для сохранения вкуса и пользы.
Спаржа – вкусный гарнир к мясу и рыбе, а также популярное дополнение к салатам. Ее сезон в самом разгаре, поэтому кулинарные энтузиасты стремятся включить вкусный овощ в свой рацион.
Если ее правильно приготовить, она получается хрустящей и имеет нежный насыщенный вкус. Но многих интересует единственный вопрос: надо ли варить спаржу? На это отвечает 24 Канал.
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Надо ли варить спаржу перед приготовлением
Чтобы сохранить оптимальный вкус, рекомендуют варить зеленую спаржу в течение 3 – 5 минут, тогда как белую спаржу следует варить немного дольше – от 7 до 12 минут. Варить дольше этого времени не рекомендуется, чтобы сохранить вкус и пользу спаржи.
Как правильно это сделать:
- поместите спаржу в кипяток на 3 – 5 минут до готовности, в зависимости от толщины;
- чтобы спаржа после варки имела свежий зеленый цвет – слейте горячую воду и полностью охладите побеги в ледяной воде;
- выньте спаржу из ледяной воды и обсушите.
Кулинары советуют добавлять в воду при варке спаржи щепотку соли и сахара, чтобы улучшить ее вкус. Кроме того, некоторые шеф-повара советуют добавлять молоко, чтобы был сливочный вкус без горькой нотки.
Как правильно приготовить спаржу / Фото Unsplash
В то же время спаржу можно готовить различными способами: варить, бланшировать, тушить в масле на медленном огне, запекать и жарить на гриле.
При этом есть ключевой нюанс: интенсивная термическая обработка ухудшит его вкус и качество. Все остальные эксперименты с деликатным овощем разрешаются.
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