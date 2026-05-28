Новости Вкусно Кулинарные секреты Обычное сливочное масло станет похожим на ресторанную намазку: с чем его взбить
28 мая, 15:30
2

Обычное сливочное масло станет похожим на ресторанную намазку: с чем его взбить

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сливочное масло легко превратить в нечто более интересное буквально за несколько минут. Достаточно добавить немного сливок, лимонную цедру и хорошо все взбить – текстура станет нежной и воздушной, а вкус намного выразительнее.

Такое масло хорошо сочетается не только с хлебом или круассанами. Его можно подать к горячему картофелю, овощей, рыбы или просто поставить на стол вместо обычного масла – и даже простой ужин сразу будет иметь совсем другое настроение, рассказывает инстаграм gordynovskaya.

Читайте также Кислая клубника еще не приговор: один кухонный трюк делает ягоды слаще за несколько минут

Как сделать взбитое масло с лимоном?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты 
– 180 граммов сливочного масла жирностью 82%; 
– 60 миллилитров сливок жирностью от 30%; 
– цедра 1 лимона; 
– соль по вкусу.

Такая намазка вам понравится: смотрите видео

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло переложите в глубокую миску, добавьте соль и сливки.
  2. Сначала перемешайте все ложкой примерно 1 минуту – это поможет избежать брызг во время взбивания и сделает массу более однородной.
  3. После этого добавьте мелко натертую цедру лимона и еще раз хорошо перемешайте.
  4. Далее начинайте взбивать масло миксером на низких оборотах примерно 3 минуты. За это время масса станет нежной, легкой и воздушной.
  5. Готовое взбитое масло можно сразу подавать к столу – оно прекрасно сочетается с хлебом, круассанами или горячими блюдами. По желанию вкус можно менять различными добавками.
  6. Для сырного варианта подойдет тертый пармезан или другой твердый сыр. Для средиземноморского вкуса можно добавить измельченные оливки, вяленые томаты и базилик.
  7. Более острый вариант получится с чили, паприкой или чесночным порошком.
  8. Также хорошо смакуют травяные сочетания с розмарином, тимьяном, укропом или петрушкой. Для сладкой версии можно использовать мед, ваниль или щепотку корицы.