Не надо идти в магазин: домашние конфеты, которые готовятся проще, чем кажется

Для домашних конфет достаточно всего несколько ингредиентов – и на столе уже есть изысканный десерт. И такие в магазине еще попробуй отыщи!

Часто достаточно кокосовой стружки, сгущенного молока, орехов или нескольких фиников – и за полчаса есть вкусняшка, которая выглядит не хуже коробки с полки. Такие рецепты удобны тем, что их легко подстроить под себя.

Как сделать конфеты из трех ингредиентов?

Быстро, просто и очень аппетитно – это все о конфетах с кокосовой стружкой, пишет food.obozrevatel.

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов кокосовой стружки;

– 150 – 180 граммов сгущенного молока;

– 50 – 70 граммов орехов.

Приготовление:

Кокосовую стружку пересыпьте в глубокую миску и постепенно добавьте сгущенное молоко. Хорошо перемешайте массу ложкой или руками, чтобы она стала густой и легко держала форму. При необходимости количество сгущенки можно немного регулировать – масса не должна быть слишком жидкой. Отщипывайте небольшие порции кокосовой смеси, внутрь кладите орех и формируйте аккуратные конфеты. Готовые шарики можно дополнительно обвалять в кокосовой стружке. Перед подачей поставьте конфеты в холодильник примерно на 30 – 40 минут, чтобы они стали плотнее и лучше держали форму.

Как сделать конфеты с финиками?

Сочетание голубого сыра с финиками и шоколадом, дает неповторимый вкус, отмечает Valeriia Veligura в TikTok.

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 10 фиников;

– 100 граммов сыра с плесенью;

– 20 орехов;

– 2 плитки молочного, белого или черного шоколада;

– измельченные орехи для декора по вкусу;

– кокосовая стружка для декора по вкусу;

– вафельная крошка для декора по вкусу.

Приготовление:

Финики надрежьте вдоль и осторожно выньте косточки. Сыр с плесенью нарежьте небольшими кусочками. В каждый финик положите немного сыра и орехи, после чего хорошо прижмите, чтобы начинка держалась внутри. Шоколад растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Окуните начиненные финики в растопленный шоколад и выложите на пергамент. По желанию сразу посыпьте сверху измельченными орехами, кокосовой стружкой или вафельной крошкой. Поставьте десерт в холодильник до полного застывания шоколада, после чего подавайте.

Как приготовить конфеты с орехами и шоколадом в мультиварке?

Когда не хватает времени, а гости на пороге, спасет рецепт в мультиварке, пишет Рэйчел Мэнсфилд.

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов орехов;

– 200 граммов полусладкого шоколада;

– 200 граммов темного шоколада;

– 250 граммов сливочного арахисового масла.

Приготовление:

Орехи отмерьте заранее. Можно взять пекан, грецкие орехи, арахис или смешать несколько видов. По желанию слегка поджарьте их на сухой сковородке, чтобы вкус стал более выразительным, но это не обязательно. Полусладкий и темный шоколад поломайте на кусочки и переложите в чашу мультиварки. Сверху добавьте сливочное арахисовое масло, но сразу не перемешивайте. Включите мультиварку на низкий режим и оставьте примерно на 1 час. Примерно внутри этого времени осторожно перемешайте массу, чтобы шоколад и арахисовое масло равномерно растаяли и стали гладкими и блестящими. Когда смесь станет однородной, добавьте орехи и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт шоколадом. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте массу ложкой небольшими порциями или распределите ее одним слоем, если хотите потом ломать конфеты на кусочки. Поставьте противень в холодильник минимум на 1 час, пока шоколад полностью застынет. Для более быстрого результата можно охладить конфеты в морозильной камере 20 – 30 минут. Когда масса станет твердой, нарежьте ее квадратиками или разломайте на неровные кусочки. Храните конфеты в герметичном контейнере в холодильнике до 2 недель – хотя есть большие шансы, что вы съедите их быстрее.

