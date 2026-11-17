Приготовьте баварский салат: сытное и бюджетное блюдо с копченой колбасой и маринованным картофелем
Немецкий картофельный салат с копченой колбасой и бочковыми огурцами – настоящая находка, когда хочется сытной, яркой закуски из доступных продуктов, не требующей сложной многослойной сборки.
В отличие от тяжелых праздничных салатов, здесь основа получается легкой, ароматной и идеально сбалансированной благодаря контрасту дымных ноток колбасы, хрустящих соленых огурцов и пряной зернистой горчицы, рассказывает "Господинька".
Главная кулинарная хитрость этого блюда заключается в предварительном мариновании нарезанного отварного картофеля смесью растительного масла, свежего лимонного сока, соли и черного перца. Картофельные кубики быстро впитывают цитрусовую кислинку и специи, не разваливаются при перемешивании и требуют значительно меньше майонеза для сочной окончательной подачи. Время: 35 минут
Как приготовить немецкий салат?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
овощная и мясная основа:
– 5 средних клубней отварного картофеля;
– 150 граммов полукопченой или варено-копченой колбасы;
– 5 хрустящих соленых огурцов;
– 1 небольшая репчатая или салатная луковица;
– 20 граммов свежей петрушки;
маринад для картофеля:
– 2 столовые ложки рафинированного или оливкового масла;
– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;
– 1/3 чайной ложки каменной соли;
– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;
пикантная заправка:
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка французской горчицы в зернах.
Приготовление:
- Отварной в мундире и полностью остывший картофель очистите от кожуры, нарежьте одинаковыми кубиками среднего размера и переложите в глубокую миску.
- Сбрызните картофель растительным маслом и лимонным соком, посыпьте солью, черным молотым перцем и мелко нарезанной свежей петрушкой, после чего аккуратно перемешайте и оставьте мариноваться на 5 – 7 минут.
- Тем временем нарежьте соленые огурцы тонкими полукольцами, копченую колбасу – аккуратными кубиками или брусочками, а очищенный лук – мелкими кусочками.
- Добавьте подготовленные огурцы, колбасу и лук к маринованному картофелю, заправьте салат майонезом и французской горчицей в зернах, аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.