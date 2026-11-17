Немецкий картофельный салат с копченой колбасой и бочковыми огурцами – настоящая находка, когда хочется сытной, яркой закуски из доступных продуктов, не требующей сложной многослойной сборки.

В отличие от тяжелых праздничных салатов, здесь основа получается легкой, ароматной и идеально сбалансированной благодаря контрасту дымных ноток колбасы, хрустящих соленых огурцов и пряной зернистой горчицы, рассказывает "Господинька".

Главная кулинарная хитрость этого блюда заключается в предварительном мариновании нарезанного отварного картофеля смесью растительного масла, свежего лимонного сока, соли и черного перца. Картофельные кубики быстро впитывают цитрусовую кислинку и специи, не разваливаются при перемешивании и требуют значительно меньше майонеза для сочной окончательной подачи. Время: 35 минут

Как приготовить немецкий салат?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

овощная и мясная основа:

– 5 средних клубней отварного картофеля;

– 150 граммов полукопченой или варено-копченой колбасы;

– 5 хрустящих соленых огурцов;

– 1 небольшая репчатая или салатная луковица;

– 20 граммов свежей петрушки;

маринад для картофеля:

– 2 столовые ложки рафинированного или оливкового масла;

– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;

– 1/3 чайной ложки каменной соли;

– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;

пикантная заправка:

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка французской горчицы в зернах.

Приготовление: