На відміну від важких святкових салатів, тут основа виходить легкою, ароматною й ідеально збалансованою завдяки контрасту димних ноток ковбаси, хрустких солоних огірків і пряної зернистої гірчиці, розповідає "Господинька".

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Головна кулінарна хитрість цієї страви полягає в попередньому маринуванні нарізаної відвареної картоплі сумішшю олії, свіжого лимонного соку, солі та чорного перцю. Картопляні кубики швидко вбирають цитрусову кислинку й спеції, не розвалюються під час перемішування та потребують значно менше майонезу для соковитої фінальної подачі. Час: 35 хвилин

Як приготувати німецький салат?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

овочева та м'ясна основа:

– 5 середніх бульб відвареної картоплі;

– 150 грамів напівкопченої або варено-копченої ковбаси;

– 5 хрустких солоних огірків;

– 1 невелика ріпчаста або салатна цибулина;

– 20 грамів свіжої петрушки;

маринад для картоплі:

– 2 столові ложки рафінованої або оливкової олії;

– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;

– 1/3 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;

пікантна заправка:

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка французької гірчиці в зернах.

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Приготування: