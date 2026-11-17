Ситний салат на кожен день / "Господинька"
Німецький картопляний салат із копченою ковбасою та бочковими огірками – справжня знахідка, коли хочеться ситної, виразної закуски з доступних продуктів без складного багатошарового складання.
На відміну від важких святкових салатів, тут основа виходить легкою, ароматною й ідеально збалансованою завдяки контрасту димних ноток ковбаси, хрустких солоних огірків і пряної зернистої гірчиці, розповідає "Господинька".
Головна кулінарна хитрість цієї страви полягає в попередньому маринуванні нарізаної відвареної картоплі сумішшю олії, свіжого лимонного соку, солі та чорного перцю. Картопляні кубики швидко вбирають цитрусову кислинку й спеції, не розвалюються під час перемішування та потребують значно менше майонезу для соковитої фінальної подачі. Час: 35 хвилин
Як приготувати німецький салат?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
овочева та м'ясна основа:
– 5 середніх бульб відвареної картоплі;
– 150 грамів напівкопченої або варено-копченої ковбаси;
– 5 хрустких солоних огірків;
– 1 невелика ріпчаста або салатна цибулина;
– 20 грамів свіжої петрушки;
маринад для картоплі:
– 2 столові ложки рафінованої або оливкової олії;
– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;
– 1/3 чайної ложки кам'яної солі;
– 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;
пікантна заправка:
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці в зернах.
Приготування:
- Відварену в мундирі та повністю охолоджену картоплю очистьте від шкірки, наріжте однаковим середнім кубиком і перекладіть у глибоку миску.
- Полийте картоплю олією та лимонним соком, посипте сіллю, чорним меленим перцем і дрібно порубаною свіжою петрушкою, після чого обережно перемішайте й залиште промаринуватися на 5 – 7 хвилин.
- Тим часом наріжте солоні огірки тонкими півкільцями, копчену ковбасу – акуратними кубиками або брусочками, а очищену цибулю – дрібними шматочками.
- Додайте підготовлені огірки, ковбасу й цибулю до маринованої картоплі, заправте салат майонезом та французькою гірчицею в зернах, акуратно перемішайте і одразу подавайте до столу.
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