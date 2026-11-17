Нежная, как суфле, без единой крупинки: секрет идеальной творожной запеканки, которая не оседает
Настоящая домашняя творожная запеканка напоминает нежный сливочный чизкейк только в том случае, если тесто имеет безупречно гладкую кремообразную структуру без сухости и творожных комочков.
Главный секрет такого результата кроется не в экзотических добавках, а в соблюдении простого правила: все продукты должны заранее нагреться до комнатной температуры перед смешиванием. Когда творог, яйца и сметана имеют одинаковую температуру, белки и жиры соединяются в однородную эмульсию значительно быстрее и не расслаиваются при нагревании в духовке.
А замена тяжелой муки или манки на кукурузный крахмал деликатно стабилизирует массу, позволяя десерту оставаться воздушным и сохранять четкую форму даже после остывания.
Как испечь воздушную творожную запеканку?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 440 граммов творога;
– 130 граммов густой сметаны или натурального йогурта;
– 2 куриных яйца;
– 50 граммов белого сахара;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1 щепотка каменной соли;
для подачи по желанию:
– 2 столовые ложки сгущенного молока;
– 100 граммов свежих или размороженных ягод.
Приготовление:
- Заранее достаньте творог, яйца и сметану из холодильника за 30 – 40 минут, чтобы все продукты нагрелись до комнатной температуры, после чего сложите их в глубокую миску вместе с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли и кукурузным крахмалом.
- Тщательно взбейте все ингредиенты погружным блендером до абсолютно гладкой, однородной кремообразной массы без единой творожной крупинки.
- Дно и бортики формы для выпечки застелите пергаментной бумагой и аккуратно перелейте подготовленную творожную смесь, разровняв верх лопаткой.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут, пока поверхность запеканки не покроется аппетитной золотистой корочкой, а середина не перестанет дрожать.
- Дайте десерту полностью остыть в форме, нарежьте на порционные кусочки и подавайте со сгущенным молоком и ягодами.