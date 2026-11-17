Настоящая домашняя творожная запеканка напоминает нежный сливочный чизкейк только в том случае, если тесто имеет безупречно гладкую кремообразную структуру без сухости и творожных комочков.

Главный секрет такого результата кроется не в экзотических добавках, а в соблюдении простого правила: все продукты должны заранее нагреться до комнатной температуры перед смешиванием. Когда творог, яйца и сметана имеют одинаковую температуру, белки и жиры соединяются в однородную эмульсию значительно быстрее и не расслаиваются при нагревании в духовке.

А замена тяжелой муки или манки на кукурузный крахмал деликатно стабилизирует массу, позволяя десерту оставаться воздушным и сохранять четкую форму даже после остывания.

Как испечь воздушную творожную запеканку?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 440 граммов творога;

– 130 граммов густой сметаны или натурального йогурта;

– 2 куриных яйца;

– 50 граммов белого сахара;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 щепотка каменной соли;

для подачи по желанию:

– 2 столовые ложки сгущенного молока;

– 100 граммов свежих или размороженных ягод.

Приготовление: