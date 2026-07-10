Нужно ли обрезать кончики огурцов: раскрываем секрет консервирования от опытных хозяек

В разгар летней заготовки между хозяйками нередко возникают жаркие споры о том, как правильно заготавливать овощи на зиму. Чаще всего споры вращаются вокруг вопроса, нужно ли обрезать хвостики у огурцов перед тем, как закручивать их в банки или мариновать.

Как выяснилось, эта простая манипуляция имеет четкие кулинарные и биологические обоснования. А вот всегда ли ее следует применять – это уже зависит от сорта плодов и рецептуры.

Нужно ли обрезать кончики огурцов при консервировании?

Хвостики у огурцов срезают в основном для того, чтобы маринад быстрее проникал внутрь больших или средних плодов и они не оставались пресными. Также во время обрезки легче заметить и выбросить испорченные или перезрелые овощи.

Однако распространенное мнение, что это избавляет от горечи, является мифом. За горький привкус отвечают особые вещества, которые из-за стресса растения (жары или недостатка воды) распространяются по всему огурцу, поэтому обрезание концов здесь не поможет.

Любимая закуска на зиму / Фото Pixabay

Ножом обязательно пользуются, если готовят быстрые малосольные огурцы или маринуют большие, слегка вялые плоды. А вот маленькие свежие корнишоны с тонкой кожицей прекрасно пропитываются рассолом и без этого.

Для идеальной хрусткости при консервировании удаление кончиков – совсем не главное. Гораздо важнее тщательно вымыть огурцы, отсортировать по размеру и замочить их в холодной воде как минимум на два часа, чтобы внутри не образовались пустоты.