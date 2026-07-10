Як з'ясувалося, ця проста маніпуляція має чіткі кулінарні та біологічні обґрунтування. А от чи завжди її застосовувати – це вже залежить від сорту плодів і рецептури.

Чи треба обрізати кінчики огірків при консервації?

Хвостики в огірків зрізають переважно для того, щоб маринад швидше проникав усередину великих або середніх плодів і вони не залишалися прісними. Також під час обрізання легше помітити й викинути зіпсовані чи перестиглі овочі.

Проте поширена думка, що це рятує від гіркоти, є міфом. За гіркий присмак відповідають особливі речовини, які через стрес рослини (спеку чи брак води) поширюються по всьому огірку, тому обрізання країв тут не допоможе.

Улюблена закуска на зиму / Фото Pixabay

Ножем обов'язково користуються, якщо готують швидкі малосольні огірки або маринують великі, злегка в'ялі плоди. Маленькі ж свіжі корнішони з тонкою шкіркою чудово просочуються розсолом і без цього.

Для ідеального хрускоту консервації видалення кінчиків – зовсім не головне. Куди важливіше ретельно вимити огірки, посортувати за розміром та замочити їх у холодній воді щонайменше на дві години, щоб усередині не утворилися порожнечі.