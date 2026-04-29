30 оладий в считанные минуты: ваши соседи станут в очередь по рецепту

Нежные оладьи – это тот рецепт, который всегда работает на "отлично". Останется добавить любимое варенье – и вкусный завтрак уже на столе.

Главное в приготовлении творожных оладий– сделать их пышными и нежными. Как получить такой результат буквально за считанные минуты– рассказывает портал "Господинька".

Как быстро приготовить рыхлые оладьи?

Время : 25 минут

Порций : 4

Ингредиенты:

– 200 г кисломолочного сыра;

– 250 миллилитров теплого кефира;

– 1 яйцо;

– пол чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 240 граммов муки;

– цедра лимона по желанию.

Гора оладий без усилий / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Сначала тщательно разомните кисломолочный сыр вилкой или протрите через сито, чтобы избавиться от больших комочков. Добавьте к нему яйцо, соль, обычный и ванильный сахар, а также цедру лимона, если хотите добавить блюду цитрусового аромата. Влейте тёплый кефир и перемешайте массу до однородного состояния. Далее постепенно всыпайте просеянную муку вместе с содой., замешивая густое тесто. Оставьте его отдохнуть на 10– 15 минут, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром и появились пузырьки (после этого тесто больше не перемешивайте). Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и осторожно выкладывайте оладьи ложкой. Обжаривайте их на умеренном огне с обеих сторон до появления золотой корочки и аппетитного великолепия.

Почему оладьи опадают?

Наиболее частой причиной опадания оладий является температурный дисбаланс ингредиентов или слишком раннее перемешивание теста. Если кефир был холодным, сода не успевает полноценно среагировать, и пузырьки воздуха внутри получаются слабыми, подсказывает Oboz.

Кроме того, если интенсивно перемешивать тесто непосредственно перед жаркой, вы разрушаете воздушную структуру, которая должна была удерживать форму после нагревания. Другое распространенное заблуждение– недостаточная плотность теста. Когда муки мало, "каркас" оладьи получается слишком нежным и не может удержать собственный вес, как только вы снимаете их из сковороды.

Если ваш сыр слишком влажный– регулируйте консистенцию мукой. Как вариант можно попробовать еще манку, но тогда нужно подождать, чтобы она впитала лишнюю влагу.