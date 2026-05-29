29 мая, 09:08
Этот быстрый омлет нежнее шелка: готовим в микроволновке
Омлет всегда будет одним из самых популярных завтраков. Но когда рутина надоедает, можно немного поэкспериментировать.
Секрет идеальной нежной текстуры блюда заключается в тщательном взбивании яиц. Именно благодаря этому омлет будет пышным и воздушным, каким его все любят, рассказывает портал Shuba.
Как сделать омлет в микроволновке?
- Время: 7 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки воды;
– соль и перец по вкусу;
– зелень и оливковое масло для украшения.
Любимый завтрак / Фото Pixabay
Приготовление:
- Зеленый лук мелко нашинкуйте, чтобы он был готов для декора.
- В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль и перец, влейте немного воды или бульона и тщательно взболтайте все вилкой.
- Полученную смесь перелейте в емкость, пригодную для микроволновой печи. Обязательно учтите, что яйца должны заполнять посуду максимум наполовину, ведь во время запекания омлет начнет активно подниматься.
- Также не волнуйтесь, если после приготовления на дне останется немного жидкости, поскольку для этого блюда это вполне нормально.
- Перед подачей готовый нежный омлет сбрызните каплей оливкового масла и щедро притрусите измельченной зеленью.