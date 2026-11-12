Корнеплоды еще лучше тыквы: ресторанный суп из сельдерея и пастернака

Когда с наступлением ноябрьских холодов привычные тыквенные супы окончательно надоедают, на первый план выходят недооцененные белые корнеплоды – корень сельдерея и пастернак.

Именно поздней осенью, после первых заморозков, пастернак накапливает максимальное количество природных сахаров, раскрывая нежный сладковато-ореховый букет, а корень сельдерея придает блюду благородную пряность и густую бархатистую текстуру без использования картофеля или загустителей.

Сочетание этих двух овощей в виде крем-супа создает изысканное ресторанное блюдо белоснежного цвета с глубоким согревающим вкусом. Чтобы подчеркнуть деликатную сливочную сладость корнеплодов, готовую порцию дополняют контрастными хрустящими топпингами – подрумяненными полосками копченого бекона, подсушенными грецкими орехами или каплей ароматного трюфельного или тыквенного масла.

Как приготовить крем-суп из сельдерея и пастернака?

Время приготовления: 45 минут

приготовления: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов очищенного корня сельдерея;

– 300 граммов очищенного корня пастернака;

– 1 большая белая или репчатая луковица;

– 2 зубчика чеснока; бульон,

жиры и сливки:

– 800 миллилитров овощного или куриного бульона;

– 150 миллилитров кулинарных сливок 20% жирности;

– 30 граммов сливочного масла 82% жирности;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

специи и подача:

– 1/4 чайной ложки тертого мускатного ореха;

– 1 щепотка каменной соли;

– 1 щепотка свежемолотого белого или черного перца;

– 4 полоски копченого бекона для хрустящей подачи по желанию.

Приготовление: