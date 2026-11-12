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12 ноября, 13:20
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Корнеплоды еще лучше тыквы: ресторанный суп из сельдерея и пастернака

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда с наступлением ноябрьских холодов привычные тыквенные супы окончательно надоедают, на первый план выходят недооцененные белые корнеплоды – корень сельдерея и пастернак.

Именно поздней осенью, после первых заморозков, пастернак накапливает максимальное количество природных сахаров, раскрывая нежный сладковато-ореховый букет, а корень сельдерея придает блюду благородную пряность и густую бархатистую текстуру без использования картофеля или загустителей.

Сочетание этих двух овощей в виде крем-супа создает изысканное ресторанное блюдо белоснежного цвета с глубоким согревающим вкусом. Чтобы подчеркнуть деликатную сливочную сладость корнеплодов, готовую порцию дополняют контрастными хрустящими топпингами – подрумяненными полосками копченого бекона, подсушенными грецкими орехами или каплей ароматного трюфельного или тыквенного масла.

Как приготовить крем-суп из сельдерея и пастернака?

  • Время приготовления: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 400 граммов очищенного корня сельдерея; 
– 300 граммов очищенного корня пастернака; 
– 1 большая белая или репчатая луковица; 
– 2 зубчика чеснока; бульон, 
жиры и сливки: 
– 800 миллилитров овощного или куриного бульона; 
– 150 миллилитров кулинарных сливок 20% жирности; 
– 30 граммов сливочного масла 82% жирности; 
– 1 столовая ложка оливкового масла; 
специи и подача: 
– 1/4 чайной ложки тертого мускатного ореха; 
– 1 щепотка каменной соли; 
– 1 щепотка свежемолотого белого или черного перца; 
– 4 полоски копченого бекона для хрустящей подачи по желанию.

Приготовление:

  1. Очищенные корень сельдерея и пастернак нарежьте одинаковыми кубиками среднего размера со стороной примерно 2 сантиметра, чтобы овощи проварились одновременно, а лук и чеснок измельчите произвольными ломтиками.
  2. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло вместе с 1 столовой ложкой оливкового масла на умеренном огне.
  3. Выложите лук с чесноком и пассеруйте в течение 3–4 минут до прозрачности и мягкости, не допуская подгорания, чтобы суп сохранил чистый светлый оттенок.
  4. Добавьте в кастрюлю кубики сельдерея и пастернака, перемешайте с ароматным маслом и прогревайте все вместе еще 4–5 минут, позволяя корнеплодам карамелизовать природные сахара.
  5. Влейте 800 миллилитров горячего бульона так, чтобы жидкость едва покрывала овощи, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 18–20 минут до полной мягкости кусочков пастернака и сельдерея.
  6. Тем временем на сухой сковороде обжарьте тонкие полоски бекона до состояния хрустящих чипсов и переложите на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.
  7. Снимите кастрюлю с огня, измельчите суп погружным блендером до идеально гладкой глянцевой консистенции без единой крупинки.
  8. Влейте 150 миллилитров теплых сливок, добавьте соль, перец и тертый мускатный орех, перемешайте и прогрейте на слабом огне еще 1–2 минуты, не доводя до кипения.
  9. Разлейте горячий бархатистый суп по глубоким тарелкам, украсьте сверху кусочками хрустящего бекона или обжаренными орехами и сразу подавайте к столу со свежим подсушенным багетом.