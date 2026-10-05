Легендарная острая закуска на зиму: сочные жареные баклажаны "Тещин язык"

Эта классическая пикантная закуска из баклажанов – одно из самых ярких кулинарных воспоминаний, которое возвращает нас к уютным семейным застольям.

Сочные, слегка поджаренные ломтики "синеньких" идеально сочетаются с густым перцово-чесночным соусом, пропитываясь его пряной остротой и кислинкой яблочного уксуса. Закуска получается насыщенной, в меру острой и прекрасно дополняет любые мясные блюда, картофель или простые домашние каши зимой, рассказывает шеф Владимир Ярославский.

Как заготовить баклажаны "Тещин язык"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 3 банки по 0,7 литра

Ингредиенты:

– 2,2 килограмма баклажанов;

– 5 сладких красных перцев;

– 2 – 3 острых перца;

– 130 граммов чеснока;

– 80 граммов сахара;

– 200 миллилитров яблочного уксуса;

– 12 граммов соли в соус;

– 1 столовая ложка соли к баклажанам;

– 40 миллилитров растительного масла в соус;

– 1 чайная ложка хмели-сунели.

Готовим "Тещин язык" по рецепту Ярославского: смотрите видео

Приготовление: