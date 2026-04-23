Копеечный паштет для вкусного перекуса: готовим вкусности из сардин

Перекус должен быть не только питательным, но и вкусным. Паштет из сардин не требует много затрат и подарит именно такой результат.

Консервированные сардины легко превратить в изысканный паштет, добавив измельченное яйцо для нежности, а лук и каперсы - для пикантной свежести. Чтобы получить идеальную кремовую текстуру, смешайте рыбу со сливочным маслом и щепоткой горчицы, завершив композицию ароматным укропом, советует инстаграм girlsgonefood.

Интересно Никогда не готовьте эти продукты в нержавейке: совет от кулинаров, который стоит знать всем

Как приготовить паштет из сардин?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сардины в масле;

– 75 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка каперсов;

– 1 чайная ложка горчицы;

– половинка красного лука;

– полпучка укропа;

– соль и перец по вкусу.

Перекус, которого ждут с нетерпением: смотрите видео

Приготовление:

Сварите яйцо, очистите от скорлупы и измельчите. Слейте лишнее масло или уху из консервированных сардин, а по желанию – удалите крупные хребтовые кости, чтобы масса была однородной. Почистите и мелко накрошите лук, порубите свежий укроп, а сливочное масло заранее достаньте из холода, чтобы оно стало податливым. В глубокой тарелке соедините рыбу, яйцо, мягкое масло, каперсы, горчицу и подготовленную зелень с луком. Тщательно разомните смесь вилкой для получения рустикальной текстуры или воспользуйтесь блендером для создания нежного кремового паштета. В конце добавьте соль и перец, ориентируясь на свой вкус, хорошо перемешайте и отправьте намазку в холодильник на пол часа, чтобы все ароматы соединились.

Как выбирать консервированную сардину?

При выборе качественных консервов прежде всего обращайте внимание на маркировку и состояние жестяной банки. Дата изготовления и ассортиментный код должны быть выбиты изнутри или нанесены лазером, не стирается, а сама емкость не должна иметь вздутия, вмятин или следов ржавчины, подсказывает Onet.

Обязательно встряхните банку: если внутри слишком сильно булькает жидкость, это означает, что производитель сэкономил на основном продукте и положил мало рыбы. Также внимательно читайте состав, где в идеале должны быть только сардина, соль и масло или собственная уха.

Какие рецепты попробовать?