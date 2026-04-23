Копеечный паштет для вкусного перекуса: готовим вкусности из сардин
- Паштет из сардин готовится из консервированных сардин, сливочного масла, яйца, каперсов, лука, горчицы и укропа.
- Для лучшего результата важно выбирать качественную консерву – в этом помогут 2 полезные подсказки.
Перекус должен быть не только питательным, но и вкусным. Паштет из сардин не требует много затрат и подарит именно такой результат.
Консервированные сардины легко превратить в изысканный паштет, добавив измельченное яйцо для нежности, а лук и каперсы - для пикантной свежести. Чтобы получить идеальную кремовую текстуру, смешайте рыбу со сливочным маслом и щепоткой горчицы, завершив композицию ароматным укропом, советует инстаграм girlsgonefood.
Интересно Никогда не готовьте эти продукты в нержавейке: совет от кулинаров, который стоит знать всем
Как приготовить паштет из сардин?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов сардины в масле;
– 75 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка каперсов;
– 1 чайная ложка горчицы;
– половинка красного лука;
– полпучка укропа;
– соль и перец по вкусу.
Перекус, которого ждут с нетерпением: смотрите видео
Приготовление:
- Сварите яйцо, очистите от скорлупы и измельчите.
- Слейте лишнее масло или уху из консервированных сардин, а по желанию – удалите крупные хребтовые кости, чтобы масса была однородной.
- Почистите и мелко накрошите лук, порубите свежий укроп, а сливочное масло заранее достаньте из холода, чтобы оно стало податливым.
- В глубокой тарелке соедините рыбу, яйцо, мягкое масло, каперсы, горчицу и подготовленную зелень с луком.
- Тщательно разомните смесь вилкой для получения рустикальной текстуры или воспользуйтесь блендером для создания нежного кремового паштета.
- В конце добавьте соль и перец, ориентируясь на свой вкус, хорошо перемешайте и отправьте намазку в холодильник на пол часа, чтобы все ароматы соединились.
Как выбирать консервированную сардину?
При выборе качественных консервов прежде всего обращайте внимание на маркировку и состояние жестяной банки. Дата изготовления и ассортиментный код должны быть выбиты изнутри или нанесены лазером, не стирается, а сама емкость не должна иметь вздутия, вмятин или следов ржавчины, подсказывает Onet.
Обязательно встряхните банку: если внутри слишком сильно булькает жидкость, это означает, что производитель сэкономил на основном продукте и положил мало рыбы. Также внимательно читайте состав, где в идеале должны быть только сардина, соль и масло или собственная уха.
Какие рецепты попробовать?
Этот салат из капусты разрывает все возможные тренды.
А еще вам точно необходимо знать секрет идеальных драников.