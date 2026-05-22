22 мая, 23:55
Гениальная паста на выходные: готовим с морепродуктами
Паста – это всегда вкусно и очень легко. Это лучший вариант на выходные, когда долго стоять у плиты точно не хочется.
Паста и морепродукты создают идеальный вкусовой дуэт. Дополняем его сливочными нотками крем-сыра – и максимальный уровень удовольствия гарантирован, рассказывает TiokTok nisenitnitsia.
Как приготовить сливочную пасту со сливками и морепродуктами?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– паста твердых сортов;
– крем-сыр;
– соль;
– итальянские травы;
– морской коктейль;
– вода из пасты.
Приготовление:
- Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте.
- Перед тем как слить воду, обязательно наберите и сохраните стакан горячего отвара.
- На сухую или слегка смазанную сковороду выложите морской коктейль и прогрейте его несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага.
- Добавьте к морепродуктам крем-сыр, щепотку соли и итальянские травы по вкусу.
- Следом влейте немного оставшейся воды из пасты и тщательно все перемешайте, формируя гладкий, однородный соус.
- Добавьте отваренную пасту в сковороду к соусу с морепродуктами.
- Активно перемешайте все в течение минуты на огне, при необходимости подливая еще немного теплого отвара, чтобы крем-сыр идеально окутал каждую макаронину.