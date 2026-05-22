Гениальная паста на выходные: готовим с морепродуктами

Паста – это всегда вкусно и очень легко. Это лучший вариант на выходные, когда долго стоять у плиты точно не хочется.

Паста и морепродукты создают идеальный вкусовой дуэт. Дополняем его сливочными нотками крем-сыра – и максимальный уровень удовольствия гарантирован, рассказывает TiokTok nisenitnitsia. Как приготовить сливочную пасту со сливками и морепродуктами? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– паста твердых сортов;

– крем-сыр;

– соль;

– итальянские травы;

– морской коктейль;

– вода из пасты. Приготовление: Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Перед тем как слить воду, обязательно наберите и сохраните стакан горячего отвара. На сухую или слегка смазанную сковороду выложите морской коктейль и прогрейте его несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага. Добавьте к морепродуктам крем-сыр, щепотку соли и итальянские травы по вкусу. Следом влейте немного оставшейся воды из пасты и тщательно все перемешайте, формируя гладкий, однородный соус. Добавьте отваренную пасту в сковороду к соусу с морепродуктами. Активно перемешайте все в течение минуты на огне, при необходимости подливая еще немного теплого отвара, чтобы крем-сыр идеально окутал каждую макаронину.