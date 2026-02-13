Печенье "Красный бархат" стало хитом соцсетей: готовим вкусности по простому рецепту

Сладкое к чаю должно быть не только вкусным, но и красивым. Это печенье подарит вам не только кулинарное, но и эстетическое удовольствие!

Если захочется полакомиться чем-то вкусненьким и красивым – лучшей опции за "Красный бархат" просто нет. А чтобы все прошло легко, стоит воспользоваться рецептом из инстаграма ev.malinevska.

Как сделать печенье "Красный бархат"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 50 граммов коричневого сахара;

– 80 граммов белого сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 200 – 250 граммов муки;

– щепотка красного красителя;

крем:

– 80 граммов крем-сыра;

– 100 миллилитров сливок;

– 2 столовые ложки сахарной пудры.

Красивое печенье, которое не требует усилий: видео

Приготовление:

Сначала соедините растопленное сливочное масло с сахаром, тщательно растирая массу до однородности. После этого введите в смесь яйцо и добавьте пищевой краситель насыщенного красного цвета. Следующим этапом постепенно всыпайте сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и какао-порошок. Замесите тесто так, чтобы оно держало форму, оставаясь при этом мягким и слегка липким. Сформированное печенье выложите на застеленный пергаментом противень, обязательно оставляя промежутки около пяти сантиметров, поскольку выпечка будет расти. Отправляйте в духовку, разогретую до 170 градусов, примерно на 10 – 12 минут. Очень важно не трогать печенье сразу после выпекания, ему нужно полностью остыть на противне, чтобы стабилизироваться. Взбейте охлажденный крем-сыр со сливками и сахарной пудрой до устойчивых пиков. С помощью кондитерского мешка украсьте каждое печенье кремовой шапочкой и добавьте финальный штрих в виде сублимированных ягод для легкой кислинки и эстетического вида.

Почему сливочный сыр должен быть охлажденным?

Использование охлажденного крем-сыра – это не просто рекомендация, а ключевое условие для получения стабильной и густой текстуры крема. Главная причина заключается в физических свойствах молочных жиров, которые являются основой этого продукта, рассказывает Onet.

Когда крем-сыр холодный, жиры в его составе находятся в твердом состоянии. Во время взбивания миксер насыщает массу пузырьками воздуха, а твердая структура жира создает прочный каркас, который эти пузырьки удерживает.

Если же творог будет комнатной температуры, жиры станут слишком мягкими или даже начнут таять от трения венчиков. В таком случае каркас получится слабым, воздух быстро выйдет, и вместо пышного крема вы получите жидкую массу, которая не будет держать форму на печенье или торте.

