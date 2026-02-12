Печиво "Червоний оксамит" стало хітом соцмереж: готуємо смаколик за простим рецептом

Солоденьке до чаю повинно бути не лише смачним, а й красивим. Це печиво подарує вам не лише кулінарне, а й естетичне задоволення!

Якщо захочеться поласувати чимось смачненьким та красивим – кращої опції за "Червоний оксамит" просто немає. А щоб все пройшло легко, варто скористатися рецептом з інстаграму ev.malinevska.

Як зробити печиво "Червоний оксамит"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 50 грамів коричневого цукру;

– 80 грамів білого цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 200 – 250 грамів борошна;

– дрібка червоного барвника;

крем:

– 80 грамів крем-сиру;

– 100 мілілітрів вершків;

– 2 столові ложки цукрової пудри.

Красиве печиво, яке не вимагає зусиль: відео

Приготування:

Спочатку поєднайте розтоплене вершкове масло з цукром, ретельно розтираючи масу до однорідності. Після цього введіть у суміш яйце та додайте харчовий барвник насиченого червоного кольору. Наступним етапом поступово всипайте сухі інгредієнти: просіяне борошно, розпушувач та какао-порошок. Замісіть тісто так, щоб воно тримало форму, залишаючись при цьому м'яким і злегка липким. Сформоване печиво викладіть на застелене пергаментом деко, обов’язково залишаючи проміжки близько п’яти сантиметрів, оскільки випічка буде рости. Відправляйте в духовку, розігріту до 170 градусів, приблизно на 10 – 12 хвилин. Дуже важливо не чіпати печиво одразу після випікання, йому потрібно повністю охолонути на деко, щоб стабілізуватися. Збийте охолоджений крем-сир із вершками та цукровою пудрою до стійких піків. За допомогою кондитерського мішка прикрасьте кожне печиво кремовою шапочкою та додайте фінальний штрих у вигляді сублімованих ягід для легкої кислинки та естетичного вигляду.

Чому вершковий сир повинен бути охолодженим?

Використання охолодженого крем-сиру – це не просто рекомендація, а ключова умова для отримання стабільної та густої текстури крему. Головна причина полягає у фізичних властивостях молочних жирів, які є основою цього продукту, розповідає Onet.

Коли крем-сир холодний, жири в його складі перебувають у твердому стані. Під час збивання міксер насичує масу бульбашками повітря, а тверда структура жиру створює міцний каркас, який ці бульбашки утримує.

Якщо ж сир буде кімнатної температури, жири стануть занадто м’якими або навіть почнуть танути від тертя вінчиків. У такому разі каркас вийде слабким, повітря швидко вийде, і замість пишного крему ви отримаєте рідку масу, яка не триматиме форму на печиві чи торті.

