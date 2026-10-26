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26 октября, 07:30
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Рассыпчатое, ароматное и сливочное: как испечь идеальное песочное печенье к чаю за 15 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда хочется домашней выпечки к чаю без длительной расстойки теста и лишнего сахара, на помощь приходит этот простой рецепт. Сырое сгущенное молоко здесь служит не только натуральным подсластителем, но и придает выпечке неповторимый карамельно-сливочный аромат и шелковистую текстуру.

Благодаря сбалансированному соотношению масла и муки печенье получается классическим песочным: оно нежно крошится при укусе, остается нежным внутри и приятно тает во рту. Все замешивается в одной миске буквально за пять минут, рассказывает YouTube-канал "Все просто".

Как быстро приготовить домашнее печенье?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 250 граммов муки; 
– 150 граммов сырого сгущенного молока; 
– 100 граммов мягкого сливочного масла; 
– 1 яйцо; 
– 5 граммов разрыхлителя для теста.

Как легко приготовить домашнее печенье: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало полностью мягким и податливым при комнатной температуре.
  2. В глубокой миске смешайте мягкое масло и сырое сгущенное молоко.
  3. Взбейте массу вилкой или венчиком до однородной кремообразной консистенции.
  4. Добавьте куриное яйцо и еще раз тщательно перемешайте жидкую основу.
  5. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито в жидкие ингредиенты.
  6. Замесите мягкое, нежное, пластичное тесто. Оно должно легко собираться в шар и не липнуть к ладоням благодаря высокому содержанию масла.
  7. Застелите противень листом пергаментной бумаги.
  8. Отщипните от теста небольшие кусочки размером примерно с грецкий орех и скатайте их в шарики.
  9. Выложите заготовки на противень с небольшим интервалом, после чего слегка прижмите каждый шарик зубцами вилки крест-накрест – это создаст аппетитный рельефный узор.
  10. Поставьте противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 – 15 минут.
  11. Печенье должно лишь слегка подрумяниться снизу и по краям, оставаясь светлым сверху, чтобы не пересушить нежную текстуру.
  12. Дайте готовой выпечке полностью остыть на решетке: горячее печенье будет казаться слишком мягким, однако по мере остывания оно приобретет нужную хрупкость и рассыпчатость.