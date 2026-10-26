Рассыпчатое, ароматное и сливочное: как испечь идеальное песочное печенье к чаю за 15 минут
Когда хочется домашней выпечки к чаю без длительной расстойки теста и лишнего сахара, на помощь приходит этот простой рецепт. Сырое сгущенное молоко здесь служит не только натуральным подсластителем, но и придает выпечке неповторимый карамельно-сливочный аромат и шелковистую текстуру.
Благодаря сбалансированному соотношению масла и муки печенье получается классическим песочным: оно нежно крошится при укусе, остается нежным внутри и приятно тает во рту. Все замешивается в одной миске буквально за пять минут, рассказывает YouTube-канал "Все просто".
Как быстро приготовить домашнее печенье?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 150 граммов сырого сгущенного молока;
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 5 граммов разрыхлителя для теста.
Как легко приготовить домашнее печенье: смотрите видео
Приготовление:
- Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало полностью мягким и податливым при комнатной температуре.
- В глубокой миске смешайте мягкое масло и сырое сгущенное молоко.
- Взбейте массу вилкой или венчиком до однородной кремообразной консистенции.
- Добавьте куриное яйцо и еще раз тщательно перемешайте жидкую основу.
- Муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито в жидкие ингредиенты.
- Замесите мягкое, нежное, пластичное тесто. Оно должно легко собираться в шар и не липнуть к ладоням благодаря высокому содержанию масла.
- Застелите противень листом пергаментной бумаги.
- Отщипните от теста небольшие кусочки размером примерно с грецкий орех и скатайте их в шарики.
- Выложите заготовки на противень с небольшим интервалом, после чего слегка прижмите каждый шарик зубцами вилки крест-накрест – это создаст аппетитный рельефный узор.
- Поставьте противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 – 15 минут.
- Печенье должно лишь слегка подрумяниться снизу и по краям, оставаясь светлым сверху, чтобы не пересушить нежную текстуру.
- Дайте готовой выпечке полностью остыть на решетке: горячее печенье будет казаться слишком мягким, однако по мере остывания оно приобретет нужную хрупкость и рассыпчатость.