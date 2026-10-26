Рассыпчатое, ароматное и сливочное: как испечь идеальное песочное печенье к чаю за 15 минут

Когда хочется домашней выпечки к чаю без длительной расстойки теста и лишнего сахара, на помощь приходит этот простой рецепт. Сырое сгущенное молоко здесь служит не только натуральным подсластителем, но и придает выпечке неповторимый карамельно-сливочный аромат и шелковистую текстуру.

Благодаря сбалансированному соотношению масла и муки печенье получается классическим песочным: оно нежно крошится при укусе, остается нежным внутри и приятно тает во рту. Все замешивается в одной миске буквально за пять минут, рассказывает YouTube-канал "Все просто". Как быстро приготовить домашнее печенье? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 150 граммов сырого сгущенного молока;

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 5 граммов разрыхлителя для теста. Как легко приготовить домашнее печенье: смотрите видео Приготовление: Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало полностью мягким и податливым при комнатной температуре. В глубокой миске смешайте мягкое масло и сырое сгущенное молоко. Взбейте массу вилкой или венчиком до однородной кремообразной консистенции. Добавьте куриное яйцо и еще раз тщательно перемешайте жидкую основу. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито в жидкие ингредиенты. Замесите мягкое, нежное, пластичное тесто. Оно должно легко собираться в шар и не липнуть к ладоням благодаря высокому содержанию масла. Застелите противень листом пергаментной бумаги. Отщипните от теста небольшие кусочки размером примерно с грецкий орех и скатайте их в шарики. Выложите заготовки на противень с небольшим интервалом, после чего слегка прижмите каждый шарик зубцами вилки крест-накрест – это создаст аппетитный рельефный узор. Поставьте противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 – 15 минут. Печенье должно лишь слегка подрумяниться снизу и по краям, оставаясь светлым сверху, чтобы не пересушить нежную текстуру. Дайте готовой выпечке полностью остыть на решетке: горячее печенье будет казаться слишком мягким, однако по мере остывания оно приобретет нужную хрупкость и рассыпчатость.