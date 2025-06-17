Традиции имеют значение: что нельзя есть в Петров пост

Петров, или Апостольский пост – важный период в жизни христиан. Это время глубоких размышлений и небольших ограничений в ежедневных радостях.

Петров пост начинается через неделю после Троицы и длится до 12 июля – до Дня Петра и Павла. От каких продуктов в это время отказываются верующие – рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя есть в пост

Традиционно на период поста стоит отказаться от мясных блюд. Свинина, говядина, курятина, колбасы должны исчезнуть из ежедневного рациона. По этой же причине верующие не употребляют блюд на основе бульона.

Кроме того, на Петров пост принято вообще отказываться и от молочных продуктов. В список запрещенных продуктов так же попадают яйца и сладости с животными жирами. Некоторые даже практикуют сухоядение в среду и пятницу.

Что же можно есть? Лучше всего отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам. Обязательно в ежедневный рацион необходимо включить овощи и фрукты. Также можно есть все продукты, которые не попадают в список запрещенных во время поста.

На самом деле это легко: как отличить настоящее вино от подделки.