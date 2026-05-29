Тот самый "Петровский" квас по старинному рецепту: вкусно может быть каждый день

Квас – одно из лучших средств борьбы против жары. Тем более если он приготовлен по старинному рецепту.

Ароматный квас в летний период должен стать постоянным гостем вашего холодильника. "Петровский" старинный рецепт точно подарит вам особое наслаждение, рассказывает портал "Господинька". Как приготовить "Петровский" квас? Ингредиенты:

– 200 граммов бородинского хлеба;

– 100 граммов сахара;

– 20 изюма;

– 2,7 литра воды;

– 3 – 5 граммов хрена;

– 1 – 2 ложки меда по вкусу. Со льдом напиток подходит лучше всего / Фото Pixabay Приготовление: Высыпьте все сухие ингредиенты в глубокую емкость. Сначала залейте смесь теплой водой и тщательно все перемешайте до полного растворения сухих компонентов. Следом влейте в сосуд холодную воду, еще раз перемешайте, плотно закройте емкость крышкой и выставьте ее настаиваться в теплое, солнечное место. Всего за несколько часов, когда завершится быстрый процесс естественной ферментации на солнце, напиток можно потреблять. Перед подачей квас рекомендуется дополнительно охладить.