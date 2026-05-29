Тот самый "Петровский" квас по старинному рецепту: вкусно может быть каждый день

29 мая, 16:29
Лилия Имбировская-Сиваковская

Квас – одно из лучших средств борьбы против жары. Тем более если он приготовлен по старинному рецепту.

Ароматный квас в летний период должен стать постоянным гостем вашего холодильника. "Петровский" старинный рецепт точно подарит вам особое наслаждение, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить "Петровский" квас?

Ингредиенты: 
– 200 граммов бородинского хлеба;
– 100 граммов сахара;
– 20 изюма;
– 2,7 литра воды;
– 3 – 5 граммов хрена;
– 1 – 2 ложки меда по вкусу.

Со льдом напиток подходит лучше всего / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Высыпьте все сухие ингредиенты в глубокую емкость.
  2. Сначала залейте смесь теплой водой и тщательно все перемешайте до полного растворения сухих компонентов.
  3. Следом влейте в сосуд холодную воду, еще раз перемешайте, плотно закройте емкость крышкой и выставьте ее настаиваться в теплое, солнечное место.
  4. Всего за несколько часов, когда завершится быстрый процесс естественной ферментации на солнце, напиток можно потреблять.
  5. Перед подачей квас рекомендуется дополнительно охладить.

