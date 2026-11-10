Без яиц и сливочного масла: как испечь нежный пирог к чаю на 1 стакане кефира
Когда к вечернему чаю хочется свежей домашней выпечки, а холодильник почти пуст, на помощь приходит простой проверенный рецепт пирога на основе кефира. Для него не нужны куриные яйца, дорогое сливочное масло или миксер: все замешивается обычным венчиком в одной миске за считанные минуты.
Главный секрет нежной рассыпчатой текстуры заключается в удачном сочетании пшеничной муки и манной крупы. Манная крупа впитывает влагу из кефира, поэтому тесто получается влажным, пористым и совсем не липким, а рафинированное масло обеспечивает мягкость и тонкую золотистую корочку, которая аппетитно хрустит при нарезке.
Как испечь недорогой пирог к чаю?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 миллилитров кефира любой жирности;
– 100 миллилитров рафинированного растительного масла без запаха;
– 200 граммов манной крупы;
– 200 граммов белого сахара;
– 140 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 1 чайная ложка ванильного сахара по желанию.
Приготовление:
- Включите духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов, а небольшую квадратную форму размером примерно 19 на 19 сантиметров или круглую диаметром 20 сантиметров застелите листом пергамента.
- В отдельной миске смешайте пшеничную муку с разрыхлителем, чтобы он равномерно распределился в тесте.
- В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры, добавьте растительное масло, всыпьте манную крупу, сахар и ванильный сахар.
- Тщательно перемешайте массу ручным венчиком до полного растворения кристаллов сахара.
- Частями всыпьте смесь муки с разрыхлителем, интенсивно вымешивая венчиком до образования однородного гладкого теста без сухого остатка и комочков.
- Перелейте тесто в подготовленную форму, разровняйте поверхность силиконовой лопаткой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут до появления выраженного румяного цвета, проверяя готовность середины деревянной шпажкой.
- Готовый пирог оставьте в форме на 10 – 15 минут для стабилизации нежной структуры, после чего переложите на доску и нарежьте на 6 – 8 порционных квадратов для семейного чаепития.